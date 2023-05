En los capítulos de la semana pasada de El paraíso de las señoras descubrimos que Vittorio recibió una interesante oferta de Rose, mientas que Teresa descubría el oscuro pasado de la condesa de Torriani. En el capítulo 10 de la temporada 2 de hoy martes en El paraíso de las señoras, Letizia falta un día de trabajo para ir a pedirle consejo a Don Saverio. La chica ya no está segura de querer ser monja, por lo que el cura le responde que puede servir a Dios incluso formando una familia, y la anima a seguir sus sentimientos. Mientras tanto, Anna le dice a Letizia que la vio besándose con Quinto y le ruega que no lo engañe si no está segura de su amor por él. Es entonces cuando Letizia le confiesa a Quinto lo que le dijo a Don Saverio.

Al escuchar algunas de las conversaciones de las dependientas, Clara entiende que Corrado, si bien acepta la hospitalidad de Inés, no cede a sus coqueteos, por lo que invita al hombre a cenar a su casa, también con la intención de alquilarle la habitación que antes ocupaban los antiguos inquilinos. Su madre se niega, justificando que el cuarto no es lo suficientemente cómoda para él, además del hecho de que la gente puede chismorrear sobre ellos dos.

Pietro logra un importante acuerdo con la condena de Torriani

Pietro logra llegar a un acuerdo con la condesa Torriani, a quien Rose le promete que si les vende su edificio, lo pondrán a disposición del Municipio para los ciudadanos necesitados. La condesa acepta y Rose sugiere que Pietro celebrarlo con un viaje al lago.

Mientras, Vittorio se une a Teresa en la fábrica textil Biella para llevarla de regreso a Milán; durante el viaje, Vittorio le cuenta los últimos acontecimientos y que cree que Pietro está detrás del final de la colaboración con Lancia. Teresa también se desahoga con él y le expresa su descontento con la decisión de Pietro de quedarse en Milán con Rose en lugar de irse con ella.