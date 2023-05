Es el nuevo galán de las tardes de La 1, un italiano que recuerda a otros míticos actores de aquel país, Marcello Mastronianni o Vittorio Gassman. Guapo, alto (mide 1,83), con un cuerpo atlético y una tez y ojos morenos, absolutamente cautivadores, Giuseppe Zeno se ha convertido en uno de los actores más solicitados de su país y ha cautivado a las audiencias de otros países, como el nuestro, donde lo vemos todas las tardes en El paraíso de las señoras, después de La Promesa. En la serie es Pietro Mori, un empresario y dueño de unos grandes almacenes, desde donde intentan acercar la moda al pueblo italiano, afectado por la Segunda Guerra Mundial. El centro de la historia será el amor por una de sus dependientas, Giusy Buscemi (Teresa Iorio), que se convertirá en prohibido.



Nació en Nápoles, el 8 de mayo de 1976, así que hoy en día tiene 46 años, y el mismo atractivo de cuando era joven, aunque a él no le gusta que lo relacionen con una cara guapa. “A los 20 años era más atlético y agradable. No me veo como un hombre guapo y nunca utilicé esta parte para mi trabajo. Es cierto que si tuviera otro aspecto no podría haber interpretado ciertos personajes, pero hay muchos otros para hacerlo…”, dijo en una entrevista.

Descubrió su vocación por el mundo de la interpretación cuando tenía 12 años y, más tarde, se preparó en la Academia de Artes Dramáticas de Calabria.

En 1997, debutó en la tragedia griega Las mujeres troyanas de Eurípides. Pero sus comienzos no fueron fáciles y pronto marchó a Latinoamérica a probar suerte. Después de trabajar en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Nueva York, regresó a su país, que es dónde se siente cómodo. Recibe a menudo propuestas para trabajar en español y en inglés, pero va y viene. No tiene intención de instalarse fuera de su país.



Ha trabajado en series como Los Soprano (2000), Guardacostas (2005) y Mafia Mamma (2023), entre otras. En España ya se le conoció en otra producción que emitió RTVE, La sonata del silencio (2016). En total, cuenta con una treintena de ficciones televisivas, casi diez películas y alrededor de 20 obras de teatro.