Juan Alfonso Baptista fue uno de los galanes de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela sobre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, estrenada hace 17 años y que hoy se estrena de nuevo de la mano de Telecinco.

Gracias a la serie, el actor venezolano se convirtió en uno de los actores más conocidos internacionalmente, y en varias entrevistas, contó una historia que le dejó marcado para siempre y que demuestra que es un ejemplo de superación.

La historia de superación de Juan Alfonso Baptista

Sucedió cuando tenía 19 años y se encontraba grabando la exitosa telenovela de 1997 A todo corazón. “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’”, comienza su relato, Juan Alfonso Baptista.

“Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, agregó el actor que señaló que tuvo que estar así durante un año y medio, y que fue un momento muy duro en su vida, sobre todo, porque no le permitía hablar ni comer. Sin embargo, Baptista logró superar la parálisis facial y hoy lo toma como una etapa que le tocó vivir. Cuenta que a veces se burlan de él cuando está borracho, y todo porque se le cierra un ojo, a causa de la enfermedad. “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis”

En una entrevista para Diez Minutos, desmintió el rumor de que el actor sufría una enfermedad crónica: "Se ha especulado mucho y no es verdad lo que han publicado. Tuve un virus en el estómago y, como hace años sufrí una parálisis facial, dijeron que era una dolencia que yo padecía. Se mezclaron las cosas pero solo fue una bacteria".

