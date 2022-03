El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

Rosario conoce por casualidad a Andrés y ambos mantiene una conversación. Durante la charla, el joven le cuenta que Sarita y Franco llevan separados más de tres años y desde entonces no ha sabido nada de su padre.

Además, le confiesa que su sueño es dedicarse a la música. Montes le ofrece hacer una prueba para su bar: “Si me gusta como tocas, te contrataré de inmediato”. El chico, que en un primer momento pensaba irse del país para seguir con sus estudios, acepta la propuesta de la artista. Finalmente, después de escucharlo, Rosario decide darle el empleo.

Después, Andrés Reyes, llega a la hacienda y en la comida, les cuenta a su madre y hermana que su viaje al extranjero deberá ser pospuesto porque ahora trabajará en un bar de San Marcos. Cuando Sara descubre que es el Alcalá le exige a su hijo que deje de lado esa idea.

La gitana y Romina aceleran su plan

Desde que Jimena y su marido llegaron al pueblo para ayudar a sus sobrinos, los problemas entre ellos han aumentado. Óscar sabe más sobre el caso de los mellizos de lo que los demás creen. Y a este secreto, se le suma otro. Reyes quiere conocer a su hijo Duván, al que tuvo fuera de su matrimonio con Romina. Esta y su tía La Gitana, planean sacarle el dinero que puedan a Óscar

Erick y León reciben otra llamada misteriosa de la persona que, supuestamente, tiene pruebas de que ellos fueron los que mataron a Genaro. El desconocido o la desconocida, les dice que si no le pagan el dinero que le deben contará toda la verdad a sus padres.

Los mellizos, que están entre la espada y la pared, creen que Adela Carreño, hija del profesor, está detrás de todo. Esta conversación es escuchada por Juan Reyes, que se lanza a descubrir toda la verdad. Primero con Norma y luego con sus hijos. Erick y León niegan conocer a la hija del profesor y piensan que todos están en contra ellos.

