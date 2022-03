El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

Rosario se desespera al no tener noticias de Juan David. Desde la primera y última noche que la pareja pasó junta, el joven no ha vuelto por el bar Alcalá y se muestra más esquivo que nunca con la cantante. Así pues, Rosario toma la decisión de hablar con Andrés y sonsacarle sutilmente qué es lo que está pasando con su primo.



Mientras tanto, Juan David trata de asimilar lo ocurrido con Rosario y reflexiona sobre qué es lo que siente realmente por ella. No para de darle vueltas al asunto y eso le hace estar irascible, en especial con sus hermanos. Los mellizos no paran de meterse con él y el resultado es que se arma una brutal pelea entre los tres de la que León sale algo malherido.

Después de este sorprendente altercado, el mayor de los Reyes-Elizondo se encierra en su cuarto a pensar en su adorada artista. Por otra parte, Sara está muy preocupada por el hombre que acosa a su hija Gaby. Así pues, le pide a Óscar que la ayude a elegir un coche para la joven: “No quiero que ande sola por ahí”. Reyes aprovecha la ocasión y compra otro automóvil, más barato, sin decir nada a su familia. Un secreto más que suma a la lista.

Juan confronta a Félix Carreño

Juan confronta a Félix y le pregunta por los maltratos que sufrían él y Adela, quien está desaparecida. En ese instante, el oficial Matías llama a Carreño para informarle que encontraron el cuerpo en el pueblo y podría ser el de su hermana.

Por otro lado, Jimena está cada vez más interesada en el niño que apareció en su hogar y en la cabaña que está los límites de su propiedad. Además, Gaby descubre al fin la identidad de su acosador: Demetrio Jurado, un amigo de su abuela.

