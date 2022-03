Qué está pasando en 'Pasión de Gavilanes': Rosario se niega a abandonar San Marcos, por mucho que su hija insiste en llevarla de regreso. Cuando la joven conozca a Juan David, sus planes cambiarán



A pesar de estar intranquila por la aparición de Muriel, Rosario Montes se presentó en el escenario del bar Alcalá para demostrarle a su hija que no le tenía miedo. Más tarde, la cantante permitió que Muriel se quedase en su casa y acordaron aclarar las cosas al día siguiente.

Mientras Rosario se negó a abandonar San Marcos, la hija de Samuel Caballero insistió en llevarla de regreso. Al parecer la guerra estaba declarada. Por lo pronto, firmaron una tregua de tres días, lo que a Rosario le pareció una eternidad, ya que no podía ver a Juan David en ese tiempo. Muriel le advirtió que si no regresaba, Samuel era capaz de destruirla.

Por otro lado, la policía irrumpió en la hacienda de Norma y Juan para verificar si los mellizos estaban en casa, ya que eran sospechosos de la muerte de Pascual Carreño. Este fue asesinado poco después de decirle a su sobrino Félix que sabía por qué mataron a su hermano Genaro.

Aunque Erick y León estaban en casa durante el asesinato del hombre, su situación con la justicia se vio de nuevo comprometida. En tanto, Juan y Norma acudieron a la estación de policía para averiguar más del nuevo crimen y para asegurarse de que sus hijos no estaban involucrados. Los agentes continuaron investigando, pero aún no había ninguna pista.

Demetrio aconsejó internar a don Martín

Después de la visita de policía, Juan David les mostró su apoyo a sus hermanos y se disculpó por su actitud los últimos días. Asimismo, Sara llegó a su casa, les dijo que los quiere y se reunió con Norma para hablar de los problemas familiares.

Además, le comentó que vio a una mujer merodeando por los terrenos de Jimena. Obviamente, se trataba de Romina, quien fue a encontrarse con uno de los empleados de la hacienda Reyes Elizondo. Por otro lado, Demetrio Jurado, que siguió frecuentando a Gabriela, presenció uno de los delirios de don Martín y sugirió internarlo en un sanatorio

