El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

El resumen de los últimos capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

'Pasión de Gavilanes 2': los personajes que completan el elenco

'Pasión de Gavilanes 2' recupera su horario en Telecinco

Si te perdiste la primera temporada, puedes verla en Netflix.



Desde hace algunos días, Demetrio ha dejado clara su intención de conquistar a Sara. Su interés es evidente y por ello trata de llegar a ella a través de Gabriela. El hacendado se ha metido en la cabeza de la mujer y hace y deshace las cosas en la familia Elizondo a su antojo. Durante la feria, Jurado que aprovecha que se queda a solas con Sara para intentar una vez más enamorarla. Sin embargo, termina siendo rechazado.



Cuando comienza a llenarla de halagos, Sara lo detiene de forma sutil. Pero es cuando toca Demetrio toca el tema de Franco que Elizondo decide dejar las cosas claras. La mujer le dice que no hay nadie que se parezca a su marido, pues es único. Y que, por eso, no está interesada en comenzar una relación con otro hombre: “Jamás habrá alguien que pueda ocupar el espacio que Franco dejó en mi corazón. Es el amor de mi vida y así seguirá siendo”.

Por otro lado, la llegada de Albin Duarte, amigo de Andrés y jurado internacional de caballos de paso fino, ha puesto celoso a Juan Reyes. Y vaya que tiene razones. El hombre parece prestarle demasiada atención a Norma y no deja de llenarla de piropos, algo que pone furioso al noble terrateniente.

Norma exige a Rosario que deje en paz a Juan David

De hecho, trata de hablar este tema con su esposa, quien niega pensar en otro hombre que no sea él. Pero la inseguridad de Juan es demasiado fuerte y le confiesa a su primogénito y a su cuñada lo que le está pasando: “Tengo miedo de perderla y que se eche a perder todo lo que hemos construido durante estos años”.

La obsesión de Rosario por Juan David y las sospechas de que el joven está enamorado de su hija, la llevan a la hacienda de los Reyes-Elizondo para buscarlo y conversar con él. No obstante, la cantante se encuentra con Norma, quien se convierte en una fiera para proteger a su familia. Luego de que Montes le dice que está buscando a su hijo, Elizondo le advierte que, si se mete con él, no dudará en hacer lo que sea para protegerle. Finalmente, la invita a irse de sus tierras.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io