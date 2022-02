Modelazo View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) A medio vestir o a medio desnudar. Da igual como pose Bernardo: el chico está de toma pan y moja.

El buen marketing View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) De vaquero y sin camiseta, Bernardo sabe bien cómo llamar la atención de sus fans. Que les digan a los productores de 'Pasión de Gavilanes' que no hace falta invertir millones en publicidad: con este chico luciendo torso nos enganchamos de cabeza a la serie.

Comer puede ser sexy View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) ¿Se puede ser sexy comiendo un filete de pollo con arroz? Si lo hace Bernardo, no tenemos ninguna duda.

Al agua patos View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Que no falte un vídeo de Bernardo bien mojadito. En España, cuando se escriben estas líneas, hay 12 grados, pero ya estamos empezando a notar cómo nos sube el calor...

Deja volar la imaginación... View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) ¿Vestido o completamente en pelotas? Esto queda a la imaginación de quien vea la foto... ¡Hagan sus apuestas!

El selfie estándar View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Un feed de Instagram no está completo sin un selfie en el espejo luciendo abdominales y bíceps. Si así está la rama, cómo será el tronco...

¿Hace un bañito... en compañía? View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Lo dicho, nunca es suficiente. ¿A quién se le ocurriría poner tanta espuma en esa bañera? ¡Con lo bonitas que son las aguas cristalinas... y transparentes!

Miradita sexy View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) ¿Podríamos decir que Bernardo Flores es el 'master and commander' de las caras sexies? Evidentemente sí.

Modelo de altura View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Desde luego, si este chico no fuera modelo, estaría la mar de desaprovechado. Ojalá su siguiente proyecto sea con alguna marca de ropa interior...

Amante del deporte View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Bernardo es un fan acérrimo del fitness, y así de duro se pone cuando hace deporte en el gimnasio. Buena estrategia de marketing sería regalarle la suscripción a cambio de que se pasee todo el rato sin camiseta. ¡Ahí dejamos el consejo empresarial...!

Enamorado View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) A muchos fans les parecerá fatal que Bernardo tenga novia, pero a los fans de verdad les parecerá genial verle tan feliz al lado de Sury Sadai y la mascota que tienen en común. El chico está enamorado, qué le vamos a hacer...

¿Largo o corto? View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) Viendo esta foto más antigua, ahora no sabemos si preferimos a Bernardo con el pelo rapado o así más larguito. ¿Qué opinas?

Lo que es la vida... View this post on Instagram A post shared by Bernardo flores (@bernardofloresmx) En julio de 2020, Bernardo protagonizaba una sesión de fotos vestido de cowboy. Quién le iba a decir a él que ahora su mayor éxito hasta la fecha iba a conllevar también un sombrero así... ¡Lo que es la vida!

