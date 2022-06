Tras meses anunciándose, Disney Plus arranca su andadura por fin en Turquía. Fue el pasado 14 de junio cuando comenzó sus emisiones y, como plato fuerte, la primera serie propia de la plataforma para aquel país está protagonizada por uno de los grandes actores turcos, Engin Akyürek. Se trata de Kaçis (Escapar), una serie de ocho capítulos que el galán de Fatmagül protagoniza junto a Irem Helvacioglu (Fugitiva).



La gala que preparó Disney Plus para estrenar sus emisiones y presentar la plataforma al público turco se organizó por todo lo alto y contó con los rostros más reconocidos del panorama televisivo turco, con los que, además, la plataforma digital va a contar para próximas producciones. Entre ellos, destacan nombres como el de Can Yaman -que reapareció en su país, después de más de un año viviendo en Italia, con un look innovador, con gafas de pasta ancha y la melena suelta-, Hande Erçel, Burak Deniz, Demet Özdemir -bellísima con una larga falda naranja, a pocas semanas de su próxima boda- Pınar Deniz o Halit Ergenç (a quien vemos en El sultán, en Nova). Muchos de ellos han grabado ya anuncios promocionales para Disney Plus.

La alfombra azul de ese 14 de junio contó con la presencia, además, de grandes intérpretes también conocidos por el público español, como Cansu Dere, que no querían dejar de apoyar esta nueva apuesta audiovisual muy prometedora para los actores y actrices turcos.

Al ser preguntado por la prensa, Engin Akyürek habló de este nuevo reto en su carrera. "Creo que hemos hecho un buen trabajo; hemos creído todos juntos en este proyecto. Ya sale a la luz el primer episodio, vamos a ir viendo la reacción del público", dijo y añadió ilusionado que: "Tratamos de hacer algo un poco diferente e innovador".

¿De qué va Kaçis, la primera serie de Disney Plus Turquía, protagonizada por Engin Akyürek?

Traducida al inglés como Escape, la historia gira en torno a un periodista (Engin Akyürek) y fotógrafo de guerra llamado Mehmet, que viaja en secreto a la ciudad de Ezidi para hacer una investigación junto a reporteros de otros países. El grupo caerá en manos de una organización terrorista radical y tendrán que tratar de huir.

Producida por O3 Medya y Same Film y dirigida por Yağız Alp Akaydın (Muzice Doktor y Söz), la serie se grabó en octubre en Gaziantep y alrededores. La pareja formada por el recordado Kerim de Fatmagül y la dulce Nefes de Fugitiva (Irem Helvacioglu) forman un explosivo dúo que los espectadores están ya deseando ver.

