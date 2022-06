El culebrón Hande Erçel-Kerem Bürsin no termina y es que esa bonita relación entre los protagonistas de la comedia romántica Love is in the air, que emitió hace unos meses Divinity, encandiló a todos los espectadores y amantes de las ficciones turcas. Se enamoraron cuando grababan la serie, anunciaron su idilio desde las paradisíacas playas de Maldivas el año pasado, y a principios de este año se dio por hecho la ruptura, tras eliminarse mutuamente de entre sus seguidores de Instagram y borrar algunas de sus fotos juntos.

Y cuando ya pensábamos que Erçel había rehecho rápidamente su vida amorosa junto a otro actor, Kaan Yildirim, con el que se la vio saliendo de noche en Estambul y también en un viaje a Londres, ahora la actriz nos vuelve a sorprender lanzando mensajes con doble sentido que parecen ir encaminados a una posible reconciliación con su exnovio Kerem Bürsin.

¿Qué ha hecho pensar en una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin?



Los primeros indicios surgieron coincidiendo con el cumpleaños del actor, a principios de este mes de junio. En ese momento se empezó a hablar con fuerza en la prensa turca de un acercamiento entre ellos, después de haber sido vistos en actitud cercana en un evento público de Estambul.

Después de eso, los rumores se avivaron al publicar Hande una foto de sus tres mascotas y un comentario que dio mucho que pensar: "Nos amamos mucho". La frase iba acompañada de un icono de un fantasmita blanco, con el que ilustraba a menudo sus imágenes con Kerem cuando estaban juntos. Y es que la actriz no deja escapar en ningún momento la oportunidad de insinuar algo mediante sus publicaciones en Instagram y los emoticonos que utiliza.

Pero definitivamente es ya un hecho que la reconciliación es casi una realidad después de que Erçel -poco amiga de hablar de sus relaciones cuando no lo tiene muy claro-, ha declarado abiertamente que no mantiene una relación con Kaan Yildirin. "No hay nadie en mi vida. Estoy centrada en mi trabajo en este momento, estoy ocupada y muy feliz. Kaan siempre ha sido mi amigo y seguirá siendo mi amigo". Días antes, además, algunos fans publicaron comentarios como "¡Lo que has dejado escapar, Kaan!" junto a unas fotografías muy sexys de Hande Erçel en su Instagram, justo cuando ya se estaba hablando de que Yildirin había iniciado un romance con otra mujer.

Declaraciones de #HandeErçel tras su separación con #KaanYıldırım:



No cabe duda de que la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin supera la ficción y va a continuar dando que hablar. Transmitieron tanto amor y romanticismo durante los meses que estuvieron juntos que nadie quiere dar por terminada esta relación y todo el público desea volver a verlos juntos. Además, las enamoradas de Kerem Bürsin van a tener oportunidad de verlo de nuevo en las pantallas de Divinity con el estreno de En el corazón de la ciudad y también se rumorea que el actor tiene intención de venir a grabar una serie a España.

