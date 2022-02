Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Un golpe definitivo.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Jota y Bea se marchan del barrio.

Siro es apresado por la policía y reconoce ante los agentes que ha mentido acerca de su relación con la goma 2 que se usó durante el intento de atentado de Argos. Martín, el hijo del detenido, se persona en comisaría para interesarse por lo ocurrido con su padre. Sin casi mediar palabra, exige una explicación: “¿Por qué lo mantienen retenido? Es que no lo entiendo”.



Por otro lado, Hannah ayuda a Ariel con la mudanza a su nuevo apartamento cuando descubre que la joven piensa vivir en un piso patera. Ese lugar no es ni mucho menos el adecuado para una mujer que está a nada de dar a luz.

Después de contarle la situación por la que atraviesa la muchacha a Carol, las dos integrantes del Centro Cívico se ponen manos a la obra para buscar a Ariel un hogar que sea bueno para ella y para su futuro bebé. Mientras tanto, Luna sigue sin encontrar una casa en la que vivir luego de haberse hecho cargo de la gerencia del Moonlight.

Aparece el cadáver de Tomás de la Serna

Cerca de allí, parece que la alianza entre Hugo y Vega comienza a resquebrajarse a pasos agigantados. La inspectora se ha dado cuenta de que Villalobos no es tan de fiar como ella pensaba y ahora necesita nuevamente la protección de Quintero, por lo que intenta llegar a un acuerdo con él. A continuación, la agente renueva su sociedad con Hugo….¿Es acaso una trampa de Fernando?

Este último continúa desesperado. No logra localizar su dinero al mismo tiempo que sus negocios empiezan a hundirse. No obstante, Quintero no es el único que está en problemas. Cuando nadie lo esperaba, aparece el cuerpo de Tomás de la Serna y la policía interroga a Hugo por ello.

