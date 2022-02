Qué pasó en el último capítulo de en Servir y proteger: Hora de la revancha de Quintero.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: Un triángulo amoroso.

Yolanda y Carlos se ocuparon de Álvaro Cerezo. Resultó que el empresario del barrio, que estaba a punto de irse a la quiebra, agredió a un cliente. El hombre reveló a la policía que había sido víctima de una estafa y ahora estaba arruinado. La catastrófica situación en la que estaba sumido el hombre llegó a oídos de Antonio, que logra ayudarle a levantar cabeza.



Este no es el único caso al que debió hacer frente la pareja de agentes. Ambos siguieron muy de cerca las pistas que han ido apareciendo para dar de una vez con el paradero de Argos. Tras mucho investigar lograron encontrar a Siro Román, sospechoso del robo del explosivo que usó el delincuente cuando trató de acabar con Darío.

Por otro lado, Miralles convenció a Damián para que denunciase el ataque sufrido. Gracias a esa demanda se consiguió cerrar en comisaría el caso de las agresiones a indigentes. Además, esta no es la única alegría que se llevó Damián. El indigente obtuvo una deseada entrevista de trabajo y se reunió de nuevo con su hermano, gracias a la colaboración de Hannah y Carol.

Carlos descubrió que Yolanda e Iván estaban juntos

En el Moonlight, Lidia comenzó a preocuparse por la ausencia de Beatriz y a Jota le tocó mentir para justificar por qué la joven no estaba en el Pub. Además, trató de forzar a Quintero para pagar el rescate por su novia. Mientras, la pequeña de las Velasco quiso escapar del encierro al que la tenía sometida Hugo, pero no pudo.

Lejos de allí, Carlos descubrió Yolanda e Iván estaban juntos. La pareja se propuso aclarar la situación con su amigo, pero él estaba demasiado dolido como para escucharles. Paralelamente, Quintero le entregó todo su dinero a Villalobos para que dejase ir a Beatriz. Esta, ya a salvo, se despidió de Lidia y se marchó con Jota a Tenerife para iniciar una nueva vida lejos del peligro. Luna se quedó como encargada del Moongliht.

