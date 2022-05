Bremón se recupera del disparo que recibió por parte de uno de los ojos de Argos. Cuando ya tiene fuerzas suficientes, mantiene una emotiva conversación con su hijo. Gracias a los últimos acontecimientos, se reconcilia con Marcos, quien le deja claro que todavía no está listo para vivir sin su padre: “No me dejes solo. Ya me falta mamá, no puedo perderte a ti también”.



Por otro lado, una pista sitúa a Argos en Alemania. Mientras parte de los agentes de Distrito Sur siguen de cerca este dato, el registro rutinario de un posible escondite del delincuente por parte de Carlos, Yolanda e Eider se convierte en una trampa mortal. Parece que el criminal es mucho más inteligente de lo que los oficiales pensaban. ¿O es que alguien le está pasando la información necesaria para evadir a la justicia?

Adolfo cambia de opinión y se acerca a Sheila

Sheila debe asimilar que su padre no quiera entablar relación con ella. Sin embargo, cuando la adolescente había dado por perdida cualquier esperanza de conocer mejor a su progenitor, este la sorprende con un cambio de actitud. Después de un tiempo pensando, Adolfo ha decidido presentar a su hija a parte de su familia. ¿Qué tal irá este encuentro?

Por otro lado, Lidia anima a Hanna a dar la entrevista que le pidieron y hablar sobre su labor en el Centro cívico. Paralelamente, tras discutir, Víctor sorprende a Martina con una propuesta inesperada que podría unir o distanciar más a la pareja. Además, Rubén sigue enfadado por su posición dentro de la organización y quiere reclamar más derechos. ¿Se opondrá Salas a la ambición de su socio o le dejará escalar puestos?

