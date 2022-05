Bremón se recupera favorablemente del disparo que recibió. Luego de una bonita y sincera conversación, al fin se reconcilia con su hijo Marcos. Mientras tanto, el resto de agentes de Distrito Sur siguen atentos una nueva pista acerca de Argos. Todo parece indicar que el buscado delincuente está fuera del país, concretamente en Alemania. ¿Será verdad o una trampa para despistar otra vez a la policía?



Por otro lado, Sheila debe asimilar que su padre no quiera entablar relación con ella. Este nuevo desengaño ha supuesto un duro golpe para la joven y solo logra tener consuelo en Espe. Sin saber muy bien por qué, Adolfo cambia de idea e invita a Sheila a que conozca a su familia. ¿Acaso la madre de acogida de la chica ha tenido algo que ver?

Cerca de allí, Lidia anima a Hanna a dar la entrevista que le pidieron. El encuentro con la prensa en el que la ucraniana habla sobre su labor en el centro cívico tiene consecuencias positivas para ella y la organización. A su vez, tras discutir, Víctor sorprende a Martina con una propuesta inesperada.

Durán propone a Carol ir a un concierto juntos

El registro rutinario de un posible escondite de Argos por parte de Carlos, Yolanda e Eider se convierte en una trampa mortal. Horas más tarde, el resto de oficiales interroga a Eider por lo sucedido. Entretanto, Rubén sigue enfadado por su posición dentro de la organización y podría volverse en contra de Víctor más pronto que tarde.

Luna anima a Carol a volver a salir con alguien. Sin embargo, la directora del centro cívico no tiene muy claro si está lista para abrir su corazón, mucho menos cuando Durán le propone ir juntos a un concierto. ¿Sigue sintiendo algo por su exmarido? Por su parte, Sandra B, una famosa influencer y conocida de María, se presenta en La Parra y le presenta a la dueña del local una propuesta de negocio.

Al día siguiente, Iker recibe una petición que le despierta el recuerdo de Alicia y Luna le ayuda a tomar una decisión importante. En La Parra, María y Cristian trabajan a destajo para que la comida de Sandra B. sea un éxito. ¿Lo conseguirán?

