La actitud de Ali cada día es más nefasta en Infiel. Malinfluenciado por su padre, trató de que su madre no aceptase las disculpas de Aras por haberle mentido tras recuperar la memoria y, encima, se molestó con Demir, cuando este intentó hacerle ver lo mal que estaba actuando con la doctora. “Estás siendo muy injusto con tu madre”, comentó queriendo hacerle reaccionar. Asya y Aras son chantajeados con unas comprometidas fotos por una persona, mientas que Derin trata de acercarse a Volkan y Alí toca fondo en el capítulo de Infiel.

Asya, en consenso con Volkan, tomó la decisión de que el adolescente visitase a un psicólogo. Lo último que el exmatrimonio quería es que su hijo cayera de nuevo en la cleptomanía para evadirse de sus problemas. Además, Volkan intentó pasar el mayor tiempo posible con su familia, pero su exmujer se mostró bastante incómoda.

Ceren no logró que Selçuk le diera otra oportunidad

Luego de escuchar las explicaciones de Aras, Asya decidió darle una nueva oportunidad, pero le dejó claro que irían despacio. “Acepto que seamos amigos, pero antes de seguir adelante con nuestra relación, tienes que solucionar tus problemas maritales”, sentenció la médico. El programador estaba dispuesto a cumplir las directrices de su amada y con cada llamada que recibió de ella, se llenó de ilusión por una posible reconciliación.

Por su parte, Derin quiso darle celos a Volkan y provocó un encuentro “casual” en una de las discotecas más concurridas de Tekirdag. La joven se mostró segura de sí misma ante el arquitecto y le trató con indiferencia: “No creas que esta es la única noche que salgo”. Ceren, por su parte, intentó captar de nuevo la atención de Selçuk, sin embargo, este solo tiene ojos para Nil, a quien le gustaría recuperar en algún momento.

Mientras tanto, Asya conversaba con Aras en su casa cuando alguien llamó al timbre. Se trataba de Leyla. La mujer tenía en su poder unas fotografías suyas saliendo de un hotel agarrados de la mano. Tras mostrárselas, amenazó con hacerlas públicas si Aras seguía empeñado en divorciarse de ella: “Puedo destruir vuestra reputación en cuestión de segundos”.

