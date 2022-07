Tras la confesión de Orhan a Kadir sobre que Ömer no es hijo biológico de Hatice y Veli, sino de la señora Suzan en los capítulos 9 y 10 de la semana pasada de Hermanos, en el capítulo 12 de hoy de Hermanos, en Antena 3, Kadir intenta que Melisa deje de pensar en él y se fije en Ömer o en otro chico. Así pues, comienza a salir con otra de las alumnas de la escuela e, incluso, tiene alguna que otra actitud romántica con ella ante la joven, que se siente bastante decepcionada. Mientras tanto, Akif se reúne con con su abogado para aclarar el tema del divorcio con Nebahat.

El empresario le deja claro al licenciado que nunca ha sido su intención ceder todos sus bienes a su esposa. “Si hasta tu te has creído que le iba a dar la casa, las empresas y el control de mis cuentas bancarias es que vamos por buen camino”, comenta Akif. Acto seguido, le cuenta que tiene un plan para salir ileso del proceso de separación, aunque no le da más detalles.

La ambición de Sengül ante Nebahat

Por otro lado, Sengül le pregunta a Nebahat si le dará una parte del dinero que reciba tras su separación de Akif. La millonaria le cuestiona a su criada que solo se interese por el dinero y no por lo que está ocurriendo con esos pobres huérfanos que son sus sobrinos. “Yo ya tengo dos hijos de los que ocuparme. Si quiere hacer algo por Kadir y el resto de sus hermanos, hágalo. Yo nunca se lo he impedido”, contesta Sengül.

Por otra parte, Suzan se recupera en casa del aborto que sufrió tras caer por las escaleras en mitad de la disputa con Harika. Madre e hija deciden ocultar lo ocurrido a Kenan cuando este aparece por sorpresa en casa después de un viaje de negocios. “Mamá está algo resfriada, por eso tiene esa palidez”, comenta Harika ante su padre.

