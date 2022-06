Valide aconseja a su hijo que inicie una nueva campaña militar lejos de la ciudad, en El Sultán. La Sultana aprovecha la ausencia de su hijo par trazar un plan en contra de Hürrem. Necesita deshacerse cuanto antes de la mujer que está nublando el juicio de su vástago y nada mejor que un matrimonio concertado para lograrlo. La mujer tiene prisa y necesita que el enlace se oficie lo antes posible. En el capítulo 4 de El Sultán, Hurrem logró que Solimán le permitiera dormir en sus aposentos tras la paliza que le propinó Mahidevran.

Sin saber las artimañas que se están urdiendo en su contra, Hürrem le pide a Sümbül ayuda para escribir una carta a Solimán. “Quiero decirle cuanto le quiero, para que no se olvide de mí mientras está tan lejos”, comenta ella. Mientras, el Sultán, se dirige a Belgrado para orquestar una nueva ofensiva en contra de sus enemigos.

La expedición de Solimán, peligra

Al caer la noche, Solimán discute con Ibrahim el fin último de la expedición que han emprendido. Parece que entre los militares que les acompañan, empiezan a surgir voces contrarias a las últimas decisiones tomadas por el Sultán. Este, por su parte, sigue fiel a sus ideas y jura llevar hasta el final las batallas que se les vienen encima.

De vuelta en el palacio, Hürrem descubre que, por voluntad de la Sultana, ha dejado de ser concubina, y se marchará a otro de los palacios propiedad del Sultán como novia. Piensan desposarla con un hombre que ni siquiera conoce. La joven, desesperada, afirma estar embarazada de Solimán para evitar que la comprometa con otra persona. Mientras, el Sultán se acerca, peligrosamente, al territorio de Hungría.

