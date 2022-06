En el capítulo 43 de Infiel, Aras le propuso matrimonio a Asya, pero Alí llego con Volkan e interrumpió el romántico momento. En el nuevo capítulo, La policía llega al lugar en el que yacen inconscientes Asya y Leyla, en Infiel. Lo primero que ven es a Derin sosteniendo el tronco con el que golpearon a la segunda y deciden detenerla. La joven se resiste, entre gritos de: “¡Soy inocente!”. Acto seguido, auxilian a las dos malheridas. La doctora se levanta por su propio pie, pero el estado de Leyla es más grave.

Ya en comisaría, Asya, que ha recuperado el conocimiento, testifica en favor de Derin: “Cuando abrí los ojos, la vi con el tronco en la mano, pero no puedo asegurar que fuera ella quien pegó a Leyla”. Paralelamente, esta última, se recompone en el hospital de la pérdida de sangre y el traumatismo. Lo cierto es que no recuerda quien le atacó.

Al día siguiente, Asya asiste a una sesión con la psicóloga de Ali. Esta le revela que el joven paciente confesó estar influenciado por su padre. “Muchas de las cosas que dice y sus reacciones son provocadas por Volkan”, le explica a la doctora. Además, le da una serie de consejos para mejorar la relación con su hijo de una vez por todas.

Nil le confiesa a Selçuk su secreto

Por otro lado, Nil se cita con Selçuk y le confiesa que fue ella quien golpeó a Leyla. “Si no lo hubiera hecho, habría matado a Asya”, dice la chica llorando. Después, le pide que la acompañe a comisaría, pues quiere entregarse. Tras revelarse quien fue la verdadera agresora, Derin queda en libertad al fin y llega hasta casa de Volkan para recoger a Zeynep: “¿Pensabas que me iba a quedar encerrada y te darías su custodia? Pues te equivocas”.

Selçuk le ruega a Aras que interceda por Nil ante Leyla y este acepta. El empresario visita a su exesposa en el hospital y le exige que retire la demanda en contra de la pelirroja. Leyla accede a cambio de que Asya deje a un lado su idea de denunciarla por agresión. El trato se firma y Nil sale de prisión. Horas más tarde, Asya le cuenta a Ali que ha decidido aceptar la propuesta de matrimonio de Aras. Este responde escapándose en mitad de la noche y dejando una hiriente carta a su madre

