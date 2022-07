Ali se recuperó en casa del accidente de tráfico que tuvo en el último capítulo de Infiel. Nadir, el padre de Ipek, chantajeó a Volkan con llevar a su hijo ante la corte por conducir sin carnet, a no ser que le entregase una importante suma de dinero. Derin se enteró de esto y llevó al extorsionador un sobre con la cantidad indicada. “Llamarás a mi marido y le dirás que ya no hace falta que te pague nada”, le dijo la joven Güçlü en Infiel.

Haciendo caso omiso de la orden de Derin, Nadir se calló que ya había recibido el dinero y siguió exigiéndole a Volkan el pago por su silencio. A este no le quedó más remedio que poner en venta su casa. Ipek, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su padre, avisó a Ali para que pusiese al corriente de lo sucedido a su progenitor, aunque quizá ya era demasiado tarde.

Por otro lado, Aras descubrió que la persona que sobrevivió al incendio fue, nada más y nada menos, que su madre, a quien creía muerte desde que era un jovencito. Kadir afirmó a su amigo que, posiblemente, el señor Haluk la tuviera escondida en una de sus propiedades: “Debemos ir con cuidado y averiguar donde se encuentra”.

Haluk hizo una visita a Ayse en su escondite

El hombre no se equivocaba. Haluk visitó a Ayse, la madre de Aras, y le contó que alguien había empezado a investigar sobre el pasado. “A ninguno nos conviene que la verdad salga a la luz”, dijo él. La mujer, por su parte, le prometió a Haluk hacer todo lo que le ordenase, lo único que le pidió a cambio es que no la separase de la tumba de su esposo y de su hijo. Ella creía que Aras murió entre las llamas ¿Por qué nadie le había dicho la verdad?

Por su parte, Asya descubrió que Volkan había estado espiándola con una cámara secreta y se lo contó a Aras. El programador llegó hasta casa de Volkan, perdió los nervios y comenzó a atacar al arquitecto en presencia de Derin. En este instante, Asya, que llegaba a casa de su exmarido para advertirle del doble juego de Nadir encontró a su novio enloquecido. La decepción quedó reflejada en su rostro.

