Tras la sorprendente confesión de Ümit a Sevda de la semana pasada en Tierra amarga en que le reveló que ella era la hija que, supuestamente, abandonó cuando solo era un bebé, aún quedan muchas cosas por descubrir en Tierra amarga. En el arranque del capítulo 9 de hoy, Ümit se dirige hacia la mansión Yaman para confesar a todos sus habitantes que ella es la amante de Demir. Sin embargo, en mitad de la carretera, se encuentra con un accidente automovilístico. Dentro del coche magullado está Züleyha, quien casi está inconsciente.

La doctora hace un amago de marcharse del lugar y dejar abandonada a la mujer. Piensa que con ella muerta le será más fácil estar al lado de Demir. No obstante, su conciencia le impide hacerlo y termina auxiliándola. Después de unos largos minutos de espera, para un vehículo en el que viajan un par de hombres y les pide ayuda para transportar a la malherida hasta el hospital. Nada más llegar, el resto de médicos metes a Züleyha a quirófano. Necesita ser intervenida de urgencia para salvarle la vida ¿Lo lograrán?

Sermin comunica a los Yaman el accidente de Züleyha

Sermin, que está en la clínica, se entera gracias a Füsun del ingreso de Züleyha en el hospital. Sin pensarlo dos veces, se pone en contacto con su familia. La primera en enterarse de la fatídica noticia en Sevda. Esta le comunica lo que ha sucedido a Demir, que, rápidamente, llega hasta el centro de salud para interesarse por el estado de su esposa.

Mientras tanto, Rasit trata de explicarle a Fadik lo ocurrido en la ceremonia. Le comenta que, si bien es cierto que la mujer que se apareció en la fiesta es su esposa, ese niño que la acompañaba no es suyo: “Ya estaba embarazada cuando me obligaron a casarme con ella”.No obstante, Fadik no cree ni una sola de sus palabras: “Aunque lo que me dices sea verdad, no has dejado de mentirme todo este tiempo”.

