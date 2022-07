Tras la confesión de Orhan a Kadir sobre que Ömer no es hijo biológico de Hatice y Veli, sino de la señora Suzan en los capítulos 9 y 10 de la semana pasada de Hermanos, en los capítulos de esta semana (11 y 12) de Hermanos en Antena 3 Melisa no piensa darse por vencida con Kadir. La muchacha deja un poema de amor en el bolsillo de la chaqueta que pertenece a su enamorado. Sin embargo, el destino hace, una vez más, de las suyas y es Ömer quien encuentra el papel. Creyendo que la romántica nota es para él, decide confesarle sus sentimientos a su compañera.

Al día siguiente, Ömer intercepta a Melisa en el pasillo de la escuela y le revela que se ha enamorado de ella, mientras le hace entrega de la nota que encontró en la prenda. Ella, algo avergonzada, le termina diciendo que la poesía no era para él, sino para Kadir: “Yo a quien quiero es a tu hermano”. Ömer, destrozado, rompe toda relación con su amiga y se enfrenta a su hermano. Kadir le deja claro que él no siente nada por Melisa y jamás se interpondría entre él y la chica que le gusta: “Tú eres más importante”.

Por otro lado, Suzan descubre que está esperando un hijo de Akif y decide contar toda la verdad acerca de su aventura con el empresario. Sin pensarlo dos veces, se presenta en casa de Nebahat y le explica que ella es la amante de su marido y que, además, está embaraza de él: “No puedo seguir mintiendo y engañando a la gente que me importa. Lo siento”.





Harika descubre que su madre está embarazada

Horas más tarde, cuando Akif llega a casa, Nebahat le pone al corriente de lo ocurrido con Suzan. Dolida, le pide el divorcio a su marido, pues es incapaz de perdonarle su infidelidad. Este se niega a separarse y le recuerda que todo el dinero que tiene es gracias a él: “Si me abandonas, te quedarás en la calle, no lo olvides”.

La mañana de después, es el cumpleaños de Emel y Nebahat organiza una fiesta para la pequeña en su casa. Akif llega a su hogar y al ver a los hermanos Eren, se enfrenta a su esposa. Nebahat le exige que los trate bien y que haga todo lo que ella quiera o les confesará que fue él quien mató a sus padres. Mientras tanto, Harika descubre que su madre está esperando un hijo de Akif. Ambas discuten cuando la chica pretende marcharse de casa y Suzan termina cayendo por las escaleras. A causa del golpe, queda inconsciente.

