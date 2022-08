Sevda descubre los planes de Züleyha y avisa a Demir: "Sabe que le has sido infiel y pretende irse con los niños". Yaman llega a la mansión, pero es tarde, pues su esposa ya se ha ido hacia el puerto. Con gran rapidez, Demir llega cuando el barco está a punto de zarpar. Suplica a su esposa que no se vaya, pero esta, subida ya en el navío, hace caso omiso de sus palabras. Por su parte, Sevda reprocha a Ümit que haya acabado con una familia tan bonita en Tierra Amarga.

Müjgan acepta un puesto de trabajo en Estambul y deja a Kerem Ali con Fekeli mientras ella vuela hacia la ciudad ver el lugar donde se instalará con su hijo. La mala suerte hace que la doctora fallezca en un accidente de avión en el que no hay supervivientes. Fikret llora la pérdida de su amada y coge con cariño el anillo de compromiso que pensaba regalarle y ya nunca podrá poner en su mano.

Çukurova entera llora la muerte de Müjgan

Tan solo unas horas después, toda Çukurova descubre cuál ha sido el fatal destino de la doctora. Los vecinos de la ciudad lloran la terrible pérdida. Incluso en la hacienda de los Yaman, los empleados y el resto de habitantes se muestran devastados. «Pobre Kerem Ali, se ha quedado huérfano», comenta Fadik ante Saniye, quien ya ha regresado de cuidar a su tía.

Por otro lado, Sermin sigue adelante con su investigación para descubrir cuál es el parentesco que une a Sevda y a Ümit. Tras rebuscar en uno de los cajones de la cantante, encuentra una serie de documentos que demuestran lo que ella ya sospechaba: «Así que, estas dos son madre e hija. Resulta que Füsün tenía razón».

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io