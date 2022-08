Çukurova está de luto tras la muerte de Müjgan en un accidente de avión la semana pasada en Tierra Amarga. Fekeli decide hacerse cargo de Kerem Ali junto a Lütfiye y Fikret. A este último le queda un largo camino hasta que consiga superar el fallecimiento de su gran amor. Lo que más le come por dentro es no haber podido demostrarle cuanto la quería antes de perderla para siempre en Tierra Amarga.

Pasan un par de meses y Sevda logra encontrar el lugar en el que Züleyha se ha escondido con los niños. Tras una conversación, la joven decide regresar a su casa y enfrentar a Demir. Ambos tiene una íntima charla en la que ponen sus sentimientos sobre la mesa. Demir le pide a su esposa que le dé otra oportunidad y ella accede ¿Lograrán tener el final feliz que tanto desean?

Cuando Ümit descubre que su gran rival ha vuelto, se cita con ella y le confiesa algo que, hasta ahora, nadie sabía: está esperando un bebé de Demir. “Tengo ya cuatro meses de embarazo y estoy feliz”, dice la doctora. Züleyha le exige a la médico que salga de sus vidas de una vez y no vuelva a molestarles o será capaz de decirle a Demir que le quite a su retoño: “No tengo ningún problema en criar a tu bebé como si fuera mío”.

Gaffur vuelve a hacer negocios turbios

En la hacienda, Saniye también regresa a su puesto de trabajo y tiene un acercamiento con Gaffur, quien tiene esperanza de recuperar a su esposa. El excapataz se comporta bien delante de su mujer, sin embargo, por detrás, ha vuelto a sus antiguos trapicheos con uno de los nuevos empleados de la finca.

Por otro lado, Betül, la hija de Sermin, regresa a Turquía después de haberse separado con la intención de retomar su carrera laboral en su ciudad de origen: «Voy a montar un despacho de abogados». Sin embargo, también le interesa conocer la vida amorosa de Demir ¿Con qué intenciones? La abogada finge un desmayo para conocer a Ümit, la que fuera amante de su primo.

