La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Akif reveló que Ömer era hijo de Suzan en una celebración en el colegio de los jóvenes y provocó el caso entre los presentes. En los últimos episodios 23 y 24 de Hermanos de esta semana, tras saber que Suzan es su madre biológica, Ömer le reprochó a su familia que no le contaran la verdad antes. Después de una tensa conversación, el joven perdonó a su tío y a Kadir, quienes eran sabedores de todo y se lo ocultaron.

Al día siguiente, Ömer tuvo un fuerte enfrentamiento con Harika, que no se había tomado nada bien conocer que comparten la misma madre. Mientras tanto, Suzan ideó una forma de vengarse de Akif. La mujer sedujo de nuevo al hombre y le citó en un hotel diciéndole que estará ahí esperándole.

Después llama a Nebahat y le sugirió que fuera a esa habitación: “Ahí encontrarás a tu marido, es la prueba que necesitabas para que confirmes que te sigue engañando”. No obstante, nada salió como la mujer planeó, pues, cuando Nebahat llegó al cuarto, Akif ya había logrado escaparse sin ser visto.

Este no fue el único problema al que tuvo que hacer frente Suzan. Sengül se presentó en su casa y le amenazó con llevarla a los tribunales si no le entregaba a Ömer el dinero que le correspondía por ser su hijo: “Hice una prueba de ADN con un cabello suyo y otro de mi sobrino, así que no podrá evadir a la justicia”.

Ömer renunció a todos sus derechos

La mañana de después, Suzan, que no pensaba compartir la herencia de Harika con nadie, citó a Ömer en sus oficinas para que firmase un acuerdo donde renunciaba a sus derechos sobre su fortuna. El joven se hundió, pues creía que su madre lo que quería hacer, era acercar posturas con él.

Entregados los papeles a su abogado, Suzan salió del despacho y se cruzó con Nebahat. Casi sin mediar palabra, le enseñó los mensajes que Akif le había estado enviando. “Si quisiera, podría quitarte a tu marido. Seguro que no le encontrarse ayer en el hotel porque se te escapó”, dijo antes de marcharse e irse.

Nebahat, furiosa, arrancó el coche con la intención de atropellar a Suzan, pero Ömer empujó a su madre y fue él quien recibe el golpe del vehículo. El muchacho quedó inconsciente en el suelo. Por su parte, Sengül decidió marcharse de casa tras su última discusión con Orhan, quien le echó en cara su ambición.