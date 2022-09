La carismática actriz turca Hazal Kaya, a quien conocimos en España por primera vez en El secreto de Feriha y luego hemos podido ver en la reciente apuesta de Divinity, Nuestra historia, y también en Netflix en Medianoche en el Pera Palas, va a volver a ser madre para principios del año próximo. Esta vez tendrá una niña, y ya ha anunciado que la llamará Leyla, que es precisamente el primer nombre de Hazal. La actriz y su esposo, el también conocido intérprete Ali Atay, son ya padres de un niño, Fikret -a quien llaman cariñosamente Fiko, que cumple tres años en noviembre.

La felicidad ha llegado al hogar de Kaya después de insistentes rumores de infidelidad por parte de su marido, con quien lleva casi diez años de relación, desde 2013, y con quien contrajo matrimonio el 6 de febrero de 2019. La pareja anunció la buena nueva este verano a través de la prensa turca y más tarde se les pudo ver disfrutando de la costa de Marmaris con unos amigos.

No cabe duda de que esta noticia ha llenado de plenitud a Hazal Kaya quien nunca ha ocultado su gran espíritu maternal. De hecho, siempre que puede comparte con sus seguidores diferentes momentos de su primogénito, Fiko, al que adora, y todos los años ha sorprendido con grandes fiestas de celebración por su cumpleaños. Seguramente el próximo 18 de noviembre, cuando el pequeño cumple 3, el festejo será aún mayor, ante la inminente llegada de la benjamina, Leyla, que nacerá en febrero.

¿Cómo afronta Hazal Kaya esta nueva etapa?

Hazal Kaya es una de las actrices más exitosas, cotizadas y guapas de Turquía. No deja de protagonizar grandes producciones y ha llegado con sus series no solo a muchos países tanto en Europa como en America, sino también al gigante digital, Netflix, con la serie de época Medianoche en el Pera Palas.

Ahora con su nueva maternidad, seguramente aparcará durante un tiempo el trabajo para poder ocuparse tanto de su embarazo como de la bebé en sus primeros años de vida. De hecho, ya ha anunciado a través de sus redes sociales que en estos momentos está atravesando una época de estrés que podría estar afectando a su salud y que ha decidido alejarse de los platós al menos unas semanas.