Todo lo que rodea a Hande Erçel, desde que protagonizó Love is in the air y mantuvo una sonada relación sentimental con Kerem Bürsin, se convierte en noticia. Sin embargo, en estos días lo que se habla de ella no es nada positivo, al contrario, la actriz turca está viviendo uno de sus peores momentos en el ámbito personal. Y es que su sobrina, Mavi, de dos años y medio, hija de su hermana Gamze, y a la que quiere con locura y lo demuestra muy a menudo publicando fotos con la pequeña en sus redes sociales, ha sido diagnosticada con cáncer.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los medios turcos, que no han dejado de hacerse eco desde el momento en que se conoció. Por eso, Gamze, la madre de la pequeña se ha visto obligada a emitir un comunicado a través de sus redes sociales. "No teníamos intención de hacer una declaración. Pero para aquellos que preguntan por nosotros, estamos bien. Hace dos semanas comenzamos un proceso de curación para nuestra hija, Mavi. Pasamos el shock, estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo y transitar todo el proceso de la mejor manera”, escribió y añadió que el proceso de recuperación de su hija se va a mantener en secreto.

Al parecer a la niña de 2 años y medio le diagnosticaron el cáncer el pasado mes de marzo, al ver que tenía una hinchazón en el abdomen. Se le realizaron varias pruebas y a raíz de ello, se le localizó un tumor. En seguida, la sobrina de Hande Erçel comenzó con su tratamiento.

La actriz está enormemente unida a su hermana y pasa mucho tiempo con ella y con su sobrina. Desde que nació no ha dejado de compartir imágenes junto a la pequeña, e incluso también vimos a sus parejas con Mavi, primero el director y músico Murat Dalkiliç, con quien estuvo entre 2017 y 2020 y con el que estuvo a punto de contraer matrimonio; y más tarde Kerem Bürsin. Eso indica que la niña tiene un papel muy importante en su vida.