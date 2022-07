Aunque ellos están más centrados en su trabajo que nunca, Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen estando en el punto de mira por su posible reconciliación. Después de haberse cruzado mensajes indirectos a través de las redes sociales y de haberse eliminado en sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja protagonista de Love is in the air sigue dando algunos pasos que se podrían interpretar como el acercamiento definitivo entre ellos. Uno de los últimos tiene que ver con Kerem y la respuesta a una pregunta que le hizo una fan a través de las redes sociales.

La mujer le pidió su opinión sobre los comentarios que a diario se hacían en las redes con mensajes de odio hacia las mujeres. Él se mostró tajante: "Creo que cualquiera, sea fan o no, que haga comentarios de odio hacia las mujeres incluida Hande, es un comportamiento que tolero ni toleraré nunca. Cuando captó este tipo de basura, les escribo pidiendo que paren. No necesitamos odio en este mundo". Es el primer comentario donde Kerem Bürsin vuelve a mencionar a Hande Erçel desde que se separaron. Al parecer la actriz había recibido este tipo de comentarios y eso no gustó nada al intérprete. Pero esa defensa hacia las mujeres no ha gustado a todo el mundo en su país, algo que en el fondo a él no le importa.

Como se sabe, Bürsin es un defensor muy activo de la igualdad y el #HeforShe y siempre que puede habla en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de géneros. En esta ocasión, además, lo ha hecho mencionando a Erçel, algo que ha sorprendido a propios y extraños.

También ella hizo algo recientemente que dio que pensar sobre la posible reconciliación: rechazó en el último momento acudir a un evento al enterarse de que iba a estar su ex, Kaan Yildirim. Como se publicó en su momento, Hande podría haber tenido una relación sentimental con el también actor justo después de romper con Bürsin, aunque es algo que nunca llegaron a confirmar de manera clara.

Lo que sí hizo la bella actriz hace unas semanas es asegurar que Yildirim "siempre fue y será mi amigo", dejando claro que no hubo nada entre ellos. Y es que, casualmente, a él lo han visto en varias ocasiones acompañado de otra chica, Tuğçe Açıkgöz, por lo que en su momento se habló de posible infidelidad del actor hacia Hande. Este podría ser el motivo por el que rechazó hace unos días acudir al acto donde se encontraba también él, aunque este detalle se ha visto también por parte de los medios turcos como un guiño a una posible nueva relación con Kerem Bürsin.

¿En qué se encuentran trabajando Kerem Bürsin y Hande Erçel?

Mientras siguen dando que hablar sobre su posible reconciliación, la pareja de actores, que se hizo famosa gracias a la comedia Love is in the air, que en España emitió Divinity, se encuentra inmersa en grandes proyectos profesionales.

Kerem ha realizado varios viajes a España, donde ha iniciado incluso un proyecto: una serie creada para el metaverso, Olyverse, la marca de entretenimiento digital 3.0 de Olyseum. Durante la presentación en Madrid, junto a actores como Álvaro Morte, con quien colabora en el proyecto, aseguró además que seguramente en julio volvería a nuestro país para participar con un papel pequeño en una película. También habló de una nueva e importante propuesta en Turquía.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por su parte, Hande está embarcada en las promociones de Disney Plus en Turquía, plataforma que recientemente estrenó su primera serie de la mano de Engin Akyürek, y prepara nuevas ficciones con actores como la bella Erçel.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io