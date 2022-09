Cuando se ha cumplido un año desde que comenzaron los rumores de ruptura entre el actor turco Can Yaman y la presentadora italiana Diletta Leotta, se empiezan a esclarecer los rumores sobre nuevas relaciones sentimentales de ambos. Concretamente es ella la que ha decidido dar un paso adelante y confirmar que ya tiene una nueva pareja. Por su parte, Yaman está más centrado que nunca en su trabajo y, aunque siguen adjudicándole novias, aún no se ha confirmado un nuevo noviazgo.

En el caso de Diletta Leotta hacia un tiempo que corrían rumores de romance con un apuesto modelo, surfero y campeón de vela, tres años menor que ella, el italiano Giacomo Cavalli. Ambos llevaban un tiempo compartiendo imágenes en sus redes sociales que podían hacer pensar que había algo más que una amistad entre ellos. Pero ha sido ahora cuando la presentadora deportiva de DAZN ha decidido confirmar esa relación, publicando unas fotografías de los dos juntos en la boda de su hermano, un cirujano plástico llamado Mirko nacido del primer matrimonio del padre de Diletta.

Así es como la bella italiana ha pasado página en su relación con Can Yaman y ha dado seriedad a los rumores, presentando al joven a su familia, un paso muy importante, que aunque también hizo con Yaman, al salir en varias ocasiones los dos juntos con la madre de ella, no lo hizo de una manera tan oficial.

Giacomo Cavalli y Can Yaman, dos apuestos hombres para Diletta Leotta

Giacomo Cavalli está considerado uno de los modelos italianos más destacados. Ha sido imagen de marcas como Armani, Tommy Hilfiger o Mango. Es licenciado en Economía y Marketing en la Universidad Bocconi de Milán, pero se ha centrado en el deporte profesional, sobre todo en la vela. En 2015 fue segundo en los campeonatos del mundo de vela junior. Tiene más de 80.000 seguidores en Instagram.

Giacomo y Can Yaman tienen en común un físico espectacular, por lo que ha quedado claro que Leotta tiene buen gusto al elegir pareja. Con Yaman le costó asumir la ruptura, que en su momento se dijo que había sido debida a que fueron demasiado deprisa -él le pidió matrimonio a los tres meses de comenzar-, a los celos de él y a la fama de mujeriego que arrastraba, algo que no gustó nada a Diletta. Sin embargo, parece que su corazón ha logrado recuperarse y ya tiene un nuevo nombre ocupando su corazón. De momento no se puede decir lo mismo de Yaman, que no ha llegado a confirmar ninguno de los romances que se le han adjudicado.