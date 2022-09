La recordada Candan, aquella dulce veterinaria de Mi hija -la serie turca de Antena 3 que emitió los domingos por la noche después del fin de Mujer-, que enamoró a Demir (Bugra Gülsoy) y adoraba a Öykü (Beren Gökyıldız), se estrena ahora como madre. Leyla Lidia Tugutlu ha anunciado, llena de felicidad, su embarazo de ya cinco meses a través de las redes sociales. El bebé que espera, fruto de su matrimonio con el también actor Ceyhun Ergin, es un varón y llegará a principios de año.



"Estoy tan emocionada... una nueva era está comenzando para nosotros... un hermoso viaje... estamos a mitad de camino... bienvenido a nuestra vida querido hijo... no puedo esperar para conocerte, bebé...mamá", escribió la bella actriz y Miss Turquía 2008, que cumplirá 33 años el próximo 29 de octubre, en su Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Leyla Lidia Tugutlu se casó en secreto hace unos meses

Leyla, a quien conocimos en España como Iz en Te alquilo mi amor y más tarde deslumbró en el papel de Candan de Mi hija, se casó en secreto en Alemania -donde reside parte de su familia- hace unos meses, según informó la prensa turca. Al parecer su ya marido, el también actor Ceyhun Ergin, con quien llevaba más de cinco años de relación, le propuso matrimonio en Italia y decidieron organizar una discreta boda. “Ya había recibido la propuesta de matrimonio antes de la pandemia, pero cuando esta llegó duró demasiado. No queríamos intimidar demasiado a la gente”, explicó en su momento Tugutlu.

La boda se celebró en la intimidad y no llegaron a compartir ninguna imagen, pues ambos actores son muy discretos con su vida privada, algo que ahora Leyla ha decidido saltarse por la emoción que supone compartir con sus fans esta buena nueva.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El último trabajo de la actriz ha sido Despertar: Gran Selyúcida, donde coincidió de nuevo con Bugra Gülsoy. Después de esto, que terminó en 2021, no se la ha vuelto a ver en otras producciones. Por su parte, Ceyhun Ergin, que cumple 37 años el próximo mes de noviembre, es conocido principalmente por la serie Filinta, de 2014.