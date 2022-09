Derin es detenida por haber apuñalado a Volkan en Infiel. Mientras, este último es sometido a una delicada operación de la que sale vivo, pero muy débil. Alí, Derya y Asya rezan para que el arquitecto se recupere. La médico se siente culpable de haber llevado su venganza hasta tan lejos y teme que su hijo se quede sin su padre por sus ansias

Pasan las horas y Volkan despierta. Este, consciente de que Derin no está en sus cabales, declara ante la policía que todo fue un accidente: «No he pensado nunca que ella quisiera hacerme daño a propósito, así que no voy a presentar cargos». No quiere que lleven presa a la madre de su hija. Asya confirma su versión.

Una semana más tarde, Volkan sale del hospital. En vez de regresar a su casa, se marcha al que fuera su antiguo hogar, donde recibe todas las atenciones por parte de Asya. A su vez, Derin, que no soporta tanto dolor, se refugia en brazos de Onur y termina haciendo el amor con él. Sin embargo, al finalizar el apasionado encuentro, se arrepiente de lo que hizo y asegura que buscará la forma de recuperar a su esposo.

La policía llega a casa de Derin para detener a Volkan

Lejos de allí, Nil no se ha sentido muy bien últimamente y decide ir al hospital a hacerse unos exámenes. Los análisis revelan que la joven está esperando un bebé. Muy feliz y, también sorprendida, le da la feliz noticia a un emocionado Selçuk. Ceren, que en ese momento estaba hablando por teléfono con el hostelero, escucha todo a través del aparato. Su rostro refleja la preocupación por no ser ya la única mujer en la vida de Selçuk que le dará un niño.

Volkan llega hasta la mansión de Derin y, ahora sí, le pide el divorcio. Además, le asegura que dedicará su vida a recuperar la confianza de Asya. Cuando se dispone a salir de la estancia, unos agentes que le estaban esperando, le detienen. Gönul mira triunfal: «¿Pensaste que podrías robarme y no pagarías por ello?»