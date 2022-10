La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Suzan y Harika se quedaron sin dinero por culpa de Akif y Ömer desenmascaró a su medio hermana. En el episodio 17 de hoy de Hermanos, Doruk recibe un vídeo en el que se ve a su padre discutiendo con Veli en lo alto de un edificio en construcción y apuntándole con un arma. Por fortuna, para Akif, la grabación se para justo cuando él empuja a Veli al vacío, provocando así su muerte. El adolescente le enseña las imágenes a su padre y le pregunta de qué se trata todo esto. Akif, a base de mentiras, logra convencer a su hijo de que él es inocente de cualquier cosa de la que se le acuse: «Fue una disputa sin más, provocada por un malentendido, ya está».

A continuación, Akif recibe un mensaje de texto que reza lo siguiente: «Si no quieres que tu hijo vea el vídeo completo, deberás entregarme la cantidad de dinero que yo te pida». Por supuesto, el chantaje no va firmado por nadie. No obstante, el extorsionador está mucho más cerca de Akif de lo que él cree, pues se trata de su fiel empleado Eren.

Por otro lado, Suzan y Harika se marchan a vivir unos días a casa de una amiga llamada Sibil. Justifica su presencia ante la mujer afirmando que están de obras en casa y les es imposible vivir allí. Todo macha bien hasta que la adolescente trata de robar unos pendientes de Sibil para venderlos y conseguir algo de dinero. Por supuesto, la mujer las echa de su mansión y madre e hija deben hospedarse en un humilde motel. Mientras, Orhan es ascendido de puesto y se convierte en administrador del colegio.

Berk recibe un golpe por parte de Tolga

En la escuela, los alumnos preparan una obra de teatro. En una de las escenas, Ömer debe fingir disparar a Doruk. Tolga, que se entera de esto, cambia la pistola de fogueo por una de verdad. Berk lo descubre y trata de evitar el fatal desenlace, pero Tolga le golpea para que no hable. Además, le deja encerrado en uno de los cuartos de la conserjería.

Cuando recupera el conocimiento, Berk pide ayuda para que le dejen salir. Orhan llega en su auxilio y el joven, todavía muy débil para levantarse, le cuenta en un susurro el plan de Tolga. El marido de Sengül se cuela en el ensayo de la función y se interpone entre Doruk y Ömer justo cuando este dispara el arma. Orhan es herido de bala en el escenario y su esposa e hijos gritan desesperados creyéndole muerto.