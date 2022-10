Dos conocidos rostros turcos que han llegado a nuestras pantallas con distintos proyectos van a formar una nueva y atractiva pareja televisiva. Se trata de Hilal Altınbilek, la querida y bella Züleyha de Tierra amarga y el apuesto Birkan Sokullu, a quien vimos en Inocentes, la serie que emitió Antena 3 los lunes y martes antes de la llegada de Hermanos. Los dos reconocidos actores van a protagonizar el próximo proyecto de OGM Pictures, Ab-ı Hayat. El rodaje está comenzando en estos días.



La historia se basa en el caso de Benjamin Button, un curioso personaje que tiene 117 años pero siempre aparenta 30 y que en el cine fue interpretado por Brad Pitt en 2008 cn el título El curioso caso de Benjamin Button. En la serie el nombre de ese personaje es Dogan. Las primeras escenas se van a grabar en París y la dirección corre a cargo de la reconocida directora Hilal Saral, con guion de Nuran Evren Şit.

Hilal Altinbilek y Birkan Sokullu, una atractiva pareja

La bella Hilal Altinbilek, de 31 años, finalizó hace unos meses las grabaciones de Tierra amarga, al llegar al final de la cuarta y última temporada. En la serie que vemos todas las tardes en Antena 3, la actriz comparte ahora protagonismo con otro reconocido actor turco, Ibrahim Çelikkol, depués de haber sido pareja en la historia de Ugur Günes (Yilmaz) y Murat Unalmis (Demir).

Por su parte, Birkan, de 37, el apuesto y alto galán de Inocentes, también se embarca en su primer proyecto tras finalizar aquel éxito que recorrió varios países, y donde encarnaba a Han, junto a las triunfales Ezgi Mola (Safiye) y Merve Dizar (Gülben). Como coprotagonista estuvo en la primera parte de la serie Farah Zeynep Abdullah.

La pareja que van a formar estos dos grandes y apuestos actores ha causado gran sensación entre el público que aguardan con impaciencia verlos juntos en la pantalla.