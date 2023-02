El final de Tierra amarga se acerca en España y sus últimos capítulos se esperan para finales de febrero o principios de marzo, es decir dentro de dos semanas. Sin embargo, las grabaciones de esta longeva serie, que duraron cuatro años, concluyeron el pasado mes de junio en Adana, la ciudad donde tenían lugas las localizaciones. Desde entonces, los actores de la serie, y sobre todo la protagonista Hilal Altinbilek, que estuvo de principio a fin, han tomado distintos caminos.

Para la bella Züleyha no está siendo fácil. Han sido demasiados años fuera de su casa, en Estambul, y dedicados exclusivamente a ponerse en la piel de esta sufridora mujer que reside en Çukurova. Aunque Hilal se iba a poner al frente de una nueva serie, con Birkan Sokullu (Han, de Inocentes) como coprotagonista, finalmente la actriz no estará en esa producción. Ab-ı Hayat (Agua de vida) está basada en la historia de Benjamin Button, un curioso personaje que tiene 117 años pero siempre aparenta 30 y que en el cine fue interpretado por Brad Pitt en 2008 con el título El curioso caso de Benjamin Button.

Según han publicado algunos medios de comunicación, la actriz habría sido apartada del proyecto debido a varios incidentes, desplantes y actitudes de diva, que habrían llegado a incomodar incluso a su compañero, Birkan. Se dice que es Ebru Sahin, la recordada Reyyan de Hercai, quien sustituye a Hilal al frente de esa serie.

¿Qué le sucede a Hilal Altinbilek, la protagonista de Tierra amarga?

Lo cierto es que Altinbilek, de 32 años y protagonista de tan solo cuatro series en su carrera, algunas de ellas tan logevas como Tierra amarga (Derin Sular, Rosa negra), se encuentra en un momento complicado de su vida. Ella misma ha reconocido en una reciente entrevista estar "bloqueada". Pese a haber disfrutado de unas merecidas vacaciones después de terminar el rodaje de Tierra amarga, la hermosa intérprete no consigue centrarse:

“Será un mejor año para todos. Créanme, estoy atrapada en el medio, me está costando mucho aceptar un trabajo así, me pregunto cómo puedo hacerlo. Las vacaciones fueron agradables, 4 años después", ha dicho.

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre lo sucedido en Ab-ı Hayat, pero sí ha dejado caer que no tiene ganas de embarcarse en otra producción de larga duración y que ahora le apetecería enfocarse en plataformas digitales, como Netflix.

Por otro lado, Hilal ha vivido un momento delicado a nivel sentimental, tras la ruptura en agosto de 2022 con su novio, el escritor Metin Hara, con quien estaba unida desde 2021, y que justamente coincidió con el final de su trabajo en Tierra amarga. Ya habían saltado rumores de crisis en abril del año pasado, pero entonces la actriz salió a desmentirlos publicando una foto de los dos juntos. Más tarde, confirmaron la ruptura, que podría haberse debido a los celos y, según se ha publicado, habría sido ella quien tomó la decisión.

También se especuló a finales, del año pasado, sobre un posible nuevo romance de la actriz, al haber acudido con un joven al compromiso de unos amigos cercanos en Çamlıca Mansion.