Los presentes al juicio de Engin enmudecen cuando le escuchan decir que fue Yekta y no él la persona que mató a Inçi en el capítulo 8 de Secretos de Familia. Por su parte, el abogado no puede creer que su hijo le haya echado a leones por tratar de eludir la cárcel. Por si esto fuera poco, Laçin, también, está metida en el ajo y apoya a su hijo en su versión.

Hasta que se esclarezcan los hechos en Secretos de Familia, tanto Yekta como Engin deben quedar en libertad. Sin embargo, Pars no está dispuesto a permitir que el joven salga de comisaría. Así pues, se enfrenta a él por haber acusado a su padre ante el tribunal y logra que Engin le agreda. Ahora tiene la excusa perfecta para dejarle encerrado, por lo menos, 24 horas más. «Es la máxima pena que puedo aplicarle por agredir a un fiscal», les dice a Ceylín y a Ilgaz. «Debéis daros prisa y encontrar una prueba contundente que inculpe a Engin», añade.

La pareja se pone manos a la obra y trata de encontrar algo que les permita sentenciar al asesino cuanto antes. Mientras tanto, Pars va al hospital, donde recibe, en completa soledad, una especie de tratamiento. Después, se marcha a su casa y se encierra en su cuarto. Su hermana Neva le llama para cenar, pero él prefiere quedarse en su habitación. De repente, uno de sus brazos queda inmóvil por unos minutos.

Al caer la noche, Laçin llega a la mansión familiar y se encuentra con que Yekta no le permite entrar. «No pienso compartir cama con la mujer que me ha traicionado», sentencia. Ella, desesperada, busca refugio en un hotel, pero sus tarjetas han sido bloqueadas, por lo que no puede hospedarse en ninguno. Finalmente, decide ir a comisaría y dormir en la sala de espera, deseando que su hijo sea puesto en libertad.

Osman le dice a Parla que le llevó a serle infiel a su madre

Por otro lado, Parla visita a su padre Osman y le echa en cara que fuera capaz de engañar a su madre. El hombre no elude su culpa, pero le explica que si buscó consuelo en otra mujer fue porque Aylín dejó de prestarle atención: «Desde la muerte de tu hermano pequeño se volvió neurótica y era insoportable estar a su lado. Aun así, nunca he dejado de amarla, aunque no me creas».

Mientras tanto, Aylín visita a Zümrüt y le confiesa que ya sabe que ella es la amante de su marido. «Jamás pensé que podrías traicionarme así», dice dolida. Sin embargo, le asegura que no le dirá nada a su esposo para evitar una tragedia. Pero, a cambio, le exige que no vuelva a acercarse a Osman. Acto seguido, se presenta en casa de este último y acepta darle una segunda oportunidad, como él quería.

Por otra parte, Metin sigue encubriendo el asesinato de Zafer a manos de su hijo Çinar. El problema llega cuando descubre que el cadáver del fallecido ha sido robado de su maletero y ahora no sabe donde está. El hombre usa sus contactos dentro de la policía y, también, su placa, para investigar acerca de cada cuerpo que aparece por la zona. De momento, Zafer no aparece y la angustia está comenzando a apoderarse del agente jubilado ¿Quién pudo llevarse el cadáver y con qué intención lo hizo?

A su vez, Ceylín e Ilgaz descubre que un vecino de la zona donde apareció el cuerpo de Inçi, grabó a la persona que arrojó el cuerpo de la joven a un contendor dentro de una maleta. Desesperados por conseguir esas imágenes, conversan con el desconocido y le piden que se las entreguen: «Es muy importante para nosotros, por favor».

La mañana de después, Ceylín e Ilgaz llegan justo en el momento en el que Engin iba a ser liberado. Le dan la grabación a Pars y este, con las pruebas en la mano, inculpa, oficialmente, a Engin del asesinato de Inçi y exculpa al inocente Yekta. Con el caso, prácticamente, cerrado, Ceylín se despide de Ilgaz y le desea buena suerte. Cuando se vuelve, la abogada comienza a llorar ¿Acaso se ha enamorado de su compañero de batallas?