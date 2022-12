La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Akif salió indemne de la trampa de Nebahat y Suzan, mientras que Doruk y Ogulcan acabaron en prisión y Sengül recibió una lección. En el episodio 27 de esta semana en Hermanos, Gracias a la defensa y testimonio de Ömer, Doruk y Ogulcan salen de prisión. «Mi amigo y mi primo no tienen nada que ver con esta banda de delincuentes. Yo conozco al jefe de estos ladrones y puedo darles su nombre», comenta el chico a la policía.

El líder de la pandilla se entera de quien ha sido la persona que le ha delatado y al día siguiente, en compañía de varios matones, se presenta en el colegio dispuesto a pegar a Ömer. Por fortuna, para el adolescente, todos sus amigos salen en su defensa... ¡Hasta Tolga participa en la pelea!

Cemilé es quien le cura las heridas a este último, aunque todo el mundo le dice que se aleje de él. Mientras, Akif vuelve a manipular a su esposa, quien cree, otra vez, en las palabras de su marido. «Yo no he buscado a Suzan desde que descubriste nuestra aventura», le dice. Así pus, Nebahat rompe su alianza con Suzan. Esta, harta de tanta humillación, planea hundir al matrimonio.

Berk ayuda a Orhan a saldar su deuda

Por otro lado, Sengül, en un despiste, quema una carísima blusa de Nebahat con la plancha. Asustada, pues querrán hacérsela pagar, le pide ayuda a Orhan. Este, guiado por la sugerencia de su mujer, coge dinero de la caja fuerte del colegio. «Pediré un préstamo y lo repondré cuanto antes», dice el hombre. No obstante, la mañana de después, el director le pide parte del dinero robado. Orhan, con gran pesar, decide confesar lo que ha hecho, aun sabiendo que perderá su trabajo. Berk, para evitar que esto ocurra, repone el dinero que se llevó su suegro antes de que este hable con el director. «Muchas gracias. Me has salvado», responde el padre de Aybiké.

Por otra parte, Suzan tiene una conversación en la que descubre que este es hijo de una antigua amante de Akif. Sospechando el parentesco que les une, hace una prueba de ADN. Al caer la noche, se presenta en el baile de disfraces que entonces se celebra en el colegio y revela ante todos que Kaan es un Atakul.