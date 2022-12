Desoyendo los consejos de su tía, Fikret decide, finalmente, tomar represalias en contra de Abdulkadir en Tierra Amarga. Sin que nadie le vea, llega hasta el taller mecánico que es propiedad del hombre y, tras dejarle inconsciente, le secuestra. A continuación le lleva hasta una cabaña apartada, donde el delincuente queda a su merced.

Cuando Abdulkadir abre los ojos y descubre quien es la persona que le ha atacado, teme por su suerte. Pues no hay nada más peligroso que la venganza de un hombre enfurecido como Fikret. Este último le echa en cara que asesinara a su tío, una persona justa y noble: «Era como un padre para mí, la poca familia que me quedaba en esta vida».

Un delincuente entre las llamas

Fikret amenaza a Abdulkadir con matarle si no le dice la razón por la que mató a Ali Rahmet. El secuestrado interpreta su mero papel ante su raptor y le asegura que él no quiso convertirse en un criminal, sesgándole la vida a alguien tan valiente como Fekeli. «Se enteró de que había traicionado a Mehmet. Quería contárselo y a mi no me quedó más remedio que callarle para siempre», miente ene un burdo intento de ser liberado.

En un ataque de ira, Fikret coge una garrafa llena de gasolina y un mechero. Posteriormente, prende la cabaña en la que sigue maniatado Abdulkadir. «Dejaré que le destino elija si mereces vivir o no. Si logras desatarte, podrás salir antes de que esto se convierta en un infierno», dice al mismo tiempo que arroja el encendedor al suelo y empiezan a surgir las llamas.