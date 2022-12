La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Suzan reveló ante todos que el nuevo estudiante es hijo biológico de Akif, mientras que Berk mostró su mejor cara salvando a Orhan. En el episodio 28 de hoy en Hermanos, Nebahat, ante la revelación de que Kaan es hijo biológico de Akif, le exige el divorcio. «Mientras dure el proceso de separación, tú dormirás en una habitación y yo en otra. No me volverás a tocar», sentencia la mujer. Por su parte, el patriarca de los Atakul culpa a Kaan de haber arruinado su familia: «Si no hubieras aparecido en mi vida, nada de esto habría pasado. Entérate, no te quiero como mi hijo. Olvida que soy tu padre». Acto seguido, le echa de casa y Kaan se ve obligado a pasar la noche en su coche.

La terrible situación por la que está atravesando el adolescente llega hasta oídos de Suzan, que se siente responsable: «No me percaté de que revelar toda la verdad, también, te afectaría a ti». Para resarcir su error, la mujer le ofrece alojamiento y este acepta: «Muchas gracias».

Sengül descubre que su hija está saliendo con Berk

Ya en el que será su nuevo hogar, Kaan mantiene una conversación con Suzan en la que les narra como Akif le despreció como si fuera un perro. Es entonces cuando la madre de Harika le aconseja reclamar lo que es suyo a modo de venganza: «Durante todos estos años no se ocupó de ti. Es momento de que cojas lo que te corresponde». El chico sopesa la idea y, finalmente, decide actuar.

Además de interponer una demanda contra Akif, Kaan, se cita con Kadir y le enseña el vídeo donde se ve al hombre asesinando a Veli. De regreso a su casa, el joven, que no cuenta lo que sabe a sus hermanos y se despide de ellos como si fuera la última vez que los viera. Pretende ir a casa de Akif Atakul y vengar a sus progenitores con sus propias manos.

Mientras tanto, Sengül, debido a un descuido de Ömer, descubre que Aybiké está saliendo con Berk. La mujer se opone a la relación: «No permitiré que te enredes con el tipo que casi mata a tu padre». La joven comienza a idear entonces cómo ver a su novio a escondidas de su madre.