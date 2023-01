En el capítulo 13 de Secretos de Familia Ceylín despertó malherida junto a un cuerpo sin vida, mientras que Medan encontró el punto débil de Seda. Para continuar, en el capítulo 14 de Secretos de Familia Pars e Ilgaz se dan cuenta e Engin se ha escapado y que no hay ni rastro de Ceylín por ninguna parte. Temiendo que la joven esté en manos de semejante asesino, montan un operativo de búsqueda para dar con ambos. Sin embargo, las primeras pesquisas no dan buenos resultados y la policía no da con su paradero. Mientras tanto, Yekta y Laçin están felices, creyendo que su hijo ha podido huir como quería.



Pasan las horas e Ilgaz da con unas imágenes de las cámaras de carreteras donde se ve a Engin conduciendo un coche rojo. Ilgaz tiene el pálpito de que Ceylín iba escondida en el vehículo y sigue su rastro. Las pistas le llevan a él y al resto de agentes hasta una carretera cercana a un bosque, donde encuentran a Ceylín vagando, con la mirada perdida. La chica no reacciona ante ningún estímulo y no logra decir palabra.

Ilgaz lleva a Ceylín al hospital, mientras que Pars y Eren se quedan peinando la zona. Finalmente, hallan el cuerpo sin vida de Engin. El forense es claro: ha muerto de un disparo a bocajarro en el pecho. En la escena del crimen encuentran la pistola con la que se cometió el asesinato y, también, un reloj de mujer.

En el hospital, las doctoras examina a Ceylín, quien sigue absorta en sus pensamientos. Tras comprobar que no hay signos de violación, deciden darle un tranquilizante, para que pueda dormir hasta el día siguiente. Ilgaz se queda cuidándola durante toda la noche y no se separa de su lado.

Por otro lado, Pars llama a Yekta y le comunica la muerte de Engin. El abogado y su mujer se presentan en la morgue para identificar el cuerpo de su hijo. Laçin se rompe en mil pedazos al ver el rostro petrificado del que era su único vástago. Cuando recupera la compostura, culpa a su marido de lo ocurrido: «Si no te hubieras empeñado en ayudarle a escapar, ahora estaría preso, pero vivo».

A estos reclamos se une Seda, quien, tras enterarse de la muerte de su sobrino, se muestra devastada. La mujer trata de consolar a su hermana, que no soporta tanto dolor. Mientras, Yekta reune a su equipo de abogados para lanzar una acusación formal contra Ceylín por asesinato.

Parla está mejor y regresa a casa tras su intento de suicidio

La mañana de después, Ceylín se despierta mucho mejor. La joven ha recobrado el habla, pero de poco le sirve, pues dice no acordarse de cómo llegó hasta el bosque donde la policía la encontró. Es más, se sorprende al saber que Engin apareció muerto a pocos kilómetros de ella.

Minutos después, Eren aparece en la habitación del hospital y comunica a Ceylín que, oficialmente, está detenida por el homicidio de Engin. «Hemos encontrado tus huellas en el arma del crimen y pólvora en tus manos. Lo siento mucho», dice el agente mientras se acerca a ella con las esposas.

Por otro lado, Parla mejora, notablemente, tras su intento de suicidio y es dada de alta. Aylín se dedica a cuidar de su hija, mientras que Osman, sin poder remediarlo, la presiona para que le diga quien fue la persona que le vendió la droga. Parla, por miedo, decide callar, pues no sabe las consecuencias que podría haber para ella si resuelve abrir la boca. De momento, Serdar está a salvo.

Lejos de allí, Çinar está cada vez más próximo a su buelo, quien, incluso, le ofrece trabajo de cajero en su local de copas. Cuando Metin se entera, le prohíbe a su hijo regresar a ese lugar y le exige a Merdan que se aleje de él: «¿Acaso quiere convertirle en un delincuente como tú? Sé, perfectamente, que ese pub es solo una tapadera». Mientras tanto, Aylín y Gül reciben la noticia de la detención de Ceylín.

Pasan los días e Ilgaz no abandona a Ceylín en comisaría. El fiscal busca pruebas que confirmen la inocencia de la chica en el crimen de Engin, pero no encuentra nada. Finalmente, Pars ordena su ingreso en prisión a la espera de su juicio.