Seda toma la decisión de quedarse en la ciudad en Secretos de Familia, tal y como le pidió su hermana en el capítulo 15 de Secretos de Familia, y se une a Yekta y Cüneyt en la investigación por la muerte de Engin. O, por lo menos, eso es lo que parece. La abogada, junto con su cuñado, le entrega a Pars una serie de pruebas que confirmarían a la joven como la asesina de su sobrino. Mientras tanto, Ilgaz trabaja con Eren para demostrar la inocencia de Ceylín y sacarla de prisión.

A la espera de que su amado pueda liberarla, Ceylín ocupa su tiempo en la cárcel ayudando a las demás reclusas con problemas legales. Entre ellas está Dilek, una presa que lleva meses pidiendo ver a su hijo, quien no llega al año de vida. Al mismo tiempo, Ceylín trata de recordar algo de la noche de fallecimiento del que fuera su amigo, pero su mente sigue todavía en blanco.

Pasan los días y Yekta descubre que Laçin mintió acerca de donde estuvo el día en el que su hijo perdió la vida. El abogado arrincona a su mujer en el vestidor y le exige que le cuente la verdad. Ella le explica que fue a la cabaña donde, supuestamente, tenía que llegar Engin antes de marcharse al extranjero. «Pero al ver que no llegaba, me regresé a casa. Solo quería despedirme de él, no acompañarle en su huída». ¿Estará siendo sincera?

Özlem sucumbe a la presión de Eren y le cuenta a Tügce la verdad sobre su origen

Por otro lado, Ilgaz se reúne con Neva, quien, justamente, lleva el caso de Ceylín y le muestra las pruebas que confirman la presencia de una tercera persona en la escena del crimen. La magistrada, después de escuchar sus explicaciones, decide poner en libertad a la presa hasta que se celebre el juicio. Ceylín regresa a su casa y pasa la noche con Ilgaz.

Mientras tanto, Özlem sucumbe a las presiones de Eren y termina contándole a Tügce que el policía es su padre biológico. La adolescente hace las maletas y, tras abandonar su casa, se presenta en comisaría en busca de su verdadero progenitor.