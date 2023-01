'Secretos de Familia': Ceylín, detenida

Pars e Ilgaz se dieron cuenta e Engin se había escapado y que no había ni rastro de Ceylín por ninguna parte en el capítulo 15 de Secretos de Familia. Temiendo que la joven estuviera en manos de semejante asesino, montaron un operativo de búsqueda para dar con ambos. Sin embargo, las primeras pesquisas no dieron buenos resultados y la policía no daba con su paradero. Mientras tanto, Yekta y Laçin estaban felices, creyendo que su hijo había podido huir como quería.

Pasaron las horas e Ilgaz dio con unas imágenes de las cámaras de carreteras donde se veía a Engin conduciendo un coche rojo en Secretos de Familia. Ilgaz tuvo el pálpito de que Ceylín iba escondida en el vehículo y siguió su rastro. Las pistas le llevaron a él y al resto de agentes hasta una carretera cercana a un bosque, donde encontraron a Ceylín vagando sola, con la mirada perdida. La chica no reaccionaba ante ningún estímulo y no lograba decir palabra.

Ilgaz llevó a Ceylín al hospital, mientras que Pars y Eren se quedaron peinando la zona. Finalmente, hallaron el cuerpo sin vida de Engin. El forense fue claro: había muerto de un disparo a bocajarro en el pecho. En la escena del crimen encontraron la pistola con la que se cometió el asesinato y, también, un reloj de mujer.

En el hospital, las doctoras examinaron a Ceylín, quien seguía absorta en sus pensamientos. Tras comprobar que no había signos de violación, decidieron darle un tranquilizante, para que pudiera dormir hasta el día siguiente. Ilgaz se quedó cuidándola durante toda la noche y no se separó de su lado. Por otro lado, Pars llamó a Yekta y le comunicó la muerte de Engin. El abogado y su mujer se presentaron en la morgue para identificar el cuerpo de su hijo.

Metin quiso que Çinar se alejase de su abuelo

La mañana de después, Ceylín se despertó mucho mejor. La joven recobró el habla, pero de poco le sirvió, pues dijo no acordarse de cómo llegó hasta el bosque donde la policía la encontró. Es más, se sorprendió al saber que Engin apareció muerto a pocos metros de ella.

Minutos después, Eren apareció en la habitación del hospital y comunicó a Ceylín que, oficialmente, estaba detenida por el homicidio de Engin. «Hemos encontrado tus huellas en el arma del crimen y pólvora en tus manos. Lo siento mucho», explicó el agente mientras se acercó a ella con las esposas.

Lejos de allí, Çinar estaba cada vez más próximo a su abuelo, quien, incluso, le ofreció trabajo de cajero en su local de copas. Cuando Metin se enteró, le prohibió a su hijo regresar a ese lugar y le exigió a Merdan que se alejase de él: «¿Acaso quiere convertirle en un delincuente como tú? Sé, perfectamente, que ese pub es solo una tapadera». Mientras tanto, Aylín y Gül recibieron la noticia de la detención de Ceylín.

Pasaron los días e Ilgaz no abandonó a Ceylín en comisaría. El fiscal buscó pruebas que confirmasen la inocencia de la chica en el crimen de Engin, pero no encontró nada. Finalmente, Pars ordenó su ingreso en prisión a la espera de su juicio.