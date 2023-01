Pars decide que Ceylín sea encerrada provisionalmente en una cárcel hasta que se celebre el juicio por la muerte de Engin en Secretos de Familia. Antes de poner rumbo al que será su nuevo hogar, la chica conversa con Ilgaz a solas en su despacho. Desesperada, le confiesa a su amado que no puede asegurar que ella no matara a Engin en el bosque en el capítulo 14 de Secretos de Familia. «Recuerdo haber sostenido la pistola entre mis manos. De repente, perdí el conocimiento y vi a Engin tendido en el suelo a mi lado. No sé si disparé, pero, tampoco, puedo confiar en que sea inocente», explica.

Ilgaz trata de tranquilizar a su todavía esposa. Tras decirle por primera vez que la ama, le asegura que él si cree en su inocencia. «Y aunque no fuera así, yo te seguiré queriendo y apoyando siempre», susurra a continuación. La charla se ve interrumpida por Eren, que, con todo el dolor de su corazón, tiene que trasladar a la detenida a la cárcel de mujeres.

A la salida de comisaría, Ceylín es recibida por su madre y por Aylín. Ambas, a diferencia de en otras ocasiones, le muestran todo su apoyo. Mientras tanto, Osman mantiene una conversación con Parla acerca del consumo de drogas y su intento de suicidio. El hombre logra con paciencia y empatía acercarse a la chica. «Yo sé lo que es cometer un error por el que estás a punto de perderlo todo. Si necesitas hablar, aquí me tendrás siempre», le dice Osman a su hija.

Las primeras horas de Ceylín en prisión son un auténtico caos. A la joven le cuesta adaptarse a la soledad y al encierro. La mañana de después, tiene su primera cita con el psicólogo del centro. Solo él, a través de sus métodos, puede ayudarla a recuperar la memoria y saber qué pasó aquella fatídica noche en la que Engin perdió la vida. No obstante, las primeras sesiones solo sirven para provocar diferentes episodios de ansiedad a la chica.

Seda cree que Yekta está implicado en la muerte de Engin

Por otro lado, Ilgaz toma la decisión de renunciar a su puesto de trabajo como fiscal para convertirse en el abogado defensor de Ceylín. Con ayuda de Eren y de forma extraoficial, investiga la escena del crimen de Engin. Gracias a sus análisis, encuentra una colilla de cigarro que no pertenece a Ceylín y, tampoco, al difunto. «Eso quiere decir que en el momento del asesinato había una tercera persona en el lugar de los hechos. Hay que averiguar de quién se trata», señala Ilgaz a su amigo policía.

Lejos de allí, Seda no ha parado de darle vueltas a la muerte de su sobrino. La abogada está segura de que Yekta tuvo algo que ver. Es más, piensa que él planeó el asesinato del chico. Sin dudarlo, se presenta en su casa y le acusa, formalmente, de ser un asesino.

Por supuesto, Yekta niega tener nada que ver con lo sucedido a su hijo y echa a su cuñada de la casa. No obstante, las palabras de esta última no caen en saco roto. Laçin comparte sus sospechas y se cita con ella, horas más tarde, en un restaurante. «Por favor, no te vayas y ayúdame a descubrir qué le pasó, realmente, a mi hijo», dice la mujer. Seda no responde, por lo que Laçin cree que la dejará de nuevo sola en este asunto. Mientras tanto, Yekta tiene un fuerte enfrentamiento con Ilgaz a la entrada de los juzgados cuando este último se disponía a visitar a Ceylín.

En comisaría, Eren recibe la visita de Özlem, quien le pide que, tal y como entró, salga de su vida cuanto antes. No obstante, el policía no piensa renunciar a la posibilidad de conocer y estar con Tügce, su hija. Y se lo deja muy claro. «Me quitaste la oportunidad de estar a su lado cuando nación. Ahora no harás lo mismo», sentencia el agente. «Le dirás a Tügce que soy su padre o lo haré yo», añade.

Por otra parte, Merdan consigue, a base de manipulaciones, quedarse en casa de Metin y que este deje a Çinar trabajar en su local. El joven se sorprende al ver entrar al club a Seda. Todo parece indicar que la abogada tiene una reunión con su abuelo. ¿Qué tramarán los dos?