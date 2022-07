Los admiradores de la actriz turca Tuba Büyüküstün están de enhorabuena porque van a poder ver su segunda ficción para Neflix, Mi otra yo, a partir del 28 de julio. La historia gira en torno a tres mujeres, compañeras del colegio y buenas amigas, Ada (Tuba Büyüküstün)- exitosa cirujana-, Sevgi (Boncuk Yılmaz) -una ambiciosa abogada- y Leyla (Seda Bakan) -ama de casa, casada y con un hijo-, que ven cómo cambian sus vidas al sufrir una de ellas una enfermedad grave.

Pese al consejo de su amiga médico para que se trate en el hospital, Sevgi decide buscar otra solución a su cáncer y pide a Leyla que la lleve hasta un lugar donde quiere encontrar a un misterioso hombre llamado Zaman (Fırat Tanış).

La novela está producida por OGMMedya, escrita por Nuran Evren Sit y dirigida por Burcu Alptekin -responsable de otro éxito en la plataforma digital como The gift, protagonizada por Beren Saat-.

No es la primera vez que Tuba Büyüküstün, protagonista de novelas como Amor de contrabando y Sühan: venganza y amor, trabaja para Netflix. Ya lo hizo a principios de 2020 con la miniserie histórica El gran imperio otomano, donde encarnó a la sultana Mara Hatun. La audiencia se ha mostrado muy entusiasmada con el nuevo proyecto de Tuba.

¿Cuál fue el último proyecto de Tuba Büyüküstün?

La popular actriz turca, que es Embajadora de Unicef en Turquía, estuvo separada de la pequeña pantalla durante varios años hasta que le ofrecieron a principios de 2021 sustituir a Neslihan Atagül (Amor eterno) en La hija del embajador, tras decidir esta abandonar la serie por problemas de salud. Tuba volvió entonces a trabajar con

Engin Akyürek, pero su periplo duró solo tres meses.

Tuba, que interpretó a Mavi, una mujer que llega a la historia tras la marcha de Nare (Neslihan Atagül), se despidió entonces a través de las redes sociales con mucha pena. "Es el último día de rodaje y decimos adiós a Mavi. Mi amiga, te has convertido en mi compañera de sueños. Estoy muy feliz de que hayas llegado a La hija del embajador, mi vecina, mi querida compañera, mi confidente, mi Mavi", escribió la actriz en sus redes.

En julio del año pasado y tan solo finalizar La hija del embajador el 11 de mayo, se anunció que la popular actriz turca tenía un nuevo proyecto y repetía en la plataforma digital Netflix. En seguida comenzaron las grabaciones de la serie que ahora estrena.

Tuba Büyüküstün cumplió cuarenta años

La popular actriz celebró el 5 de julio su 40 cumpleaños. Madre de dos hijas gemelas, Topak y Maya, de 10 años, y separada del actor y padre de las niñas, Onur Saylak, Tuba rompió también con su última pareja, el director y productor Umur Evirgen, con quien llevaba tres años de relación. Más tarde se la relacionó con Ekin Mert Daymaz, actor y modelo turco.

Büyüküstün es además una conocida defensora de los derechos humanos y se ha solidarizado con causas como el apoyo al pueblo palestino, que sufrió el año pasado un ataque israelí y muchos ciudadanos desarmados tuvieron que abandonar sus hogares o fueron golpeados mientras rezaban durante la celebración del Ramadán.

