La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Nebahat cayó por la barandilla del colegio cuando trataba de evitar que Orhan acusase a Melisa como la autora de la muerte de Kadir, mientras que Harika confesó su culpa ante Süsen y Kaan logró engañar a Ömer. En el episodio 34 de esta semana en Hermanos, Nebahat fue traslada al hospital tras caer desde el primer piso del colegio al discutir con Orhan. Mientras los médicos la revisaban, Doruk se enfrentó al padre de Aybiké, a quien acusó de haber tratado de matar a su madre. Esto provocó una discusión con los hermanos Eren, que salieron en defensa de su tío, y la ruptura de la relación entre Doruk y Asiye. Por fortuna, Nebahat se pondría bien, pues solo tenía un brazo roto.

No obstante, las buenas noticias sobre el estado de salud de la paciente no calmaron a los jóvenes, quienes, al día siguiente, dieron muestra de la rivalidad naciente entre todos ante sus compañeros. Mientras tanto, Tolga manipuló a Cemilé para que se alejase de su amigo Mete, pues pensaba que este tiene sentimientos por ella. La joven se dejó agasajar por su millonario novio y no se dio cuenta de que lo que este estaba haciendo, realmente, era aislarla de todo el mundo.

Aybiké decidió romper su relación con Berk, por el momento

Por otro lado, Akif decidió usar lo ocurrido a su esposa en su favor. El hombre amenazó a Orhan con denunciarle por intento de homicidio si él contaba a alguien que fue Melissa la que chocó con su coche contra Kadir. A su vez, Nebahat despidió a Sengül tras salir del hospital y esta se vio obligada a trabajar para Ayla, la madre de Berk, quien no dudó en humillarla todo lo que pudo. Además, Harika le confesó a Ogulcan que le quería y le pidió que saliesen juntos.

Por otro lado, Asiye consiguió trabajo limpiando la casa de una amable señora llamada Iknur. Ömer fue hasta la vivienda para recoger a Asiye y Emel, que había acompañado a su hermana. Sin darse cuenta, los tres, que estaban muy cansados, se quedan dormidos en el sofá de la gran mansión.

Iknur y su esposo Burhan regresaron a su casa. Al ver a Ömer, creyeron que les estaban robando y Burhan sacó una pistola. Se arma un forcejeo entre los dos que terminó con un disparo. La bala alcanzó a la pequeña Emel, que se derrumbó sobre el suelo. Mientras tanto, Aybiké terminó, parece ser de forma definitva, con Berk, pues las diferencias entre ambos eran demasiado grandes.