Iffet no se repone todavía de la pérdida de su bebé en el capítulo 8 de La venganza de Iffet, quien murió dentro de su vientre a causa de la paliza propinada por su propio padre. Si no hubiera sido por su ángel de al guarda, Ali Ishan, quizá, ella habría corrido con la misma suerte de su hijo, quien no ha llegado a nacer. «Gracias por ayudarme cuando más lo necesitaba, de verdad», le dice la muchacha a su jefe.

Los primeros días de la joven en la gran mansión del empresario son un camino de luces y sombras. Algunos de sus habitantes la tratan con cariño y respeto. Sin embargo, muchos otros no están de acuerdo con su presencia en la gran propiedad y no ven con buenos ojos el trato de favor que Ali Ishan le dispensa. ¿Acaso tienen miedo de que su amistad termine convirtiéndose en algo más?

Betül prepara, ilusionada, su fiesta de compromiso

Mientras tanto, Betül sigue muy ilusionada con su fiesta de compromiso. El gran sueño de su vida siempre fue casarse con Cemil y ahora está a solo un paso de conseguirlo. Por su parte, el taxista se deja llevar por las decisiones de la que será su esposa y, también, de su suegro. No ama a Betül, eso lo tiene claro. Pero ella es el medio perfecto para conseguir lo que siempre quiso.

De nuevo en el barrio, Ahmet tiene una fuerte discusión con su hija pequeña, quien le echa en cara que haya tratado tan mal a Iffet y haya sido capaz de golpearla y repudiarla. La conversación termina subiendo de tono y el hombre sufre un infarto. Es entonces cuando Nimet decide llamar a su hermana para que le ayude. A pesar de todo, Iffet va a socorrerles.