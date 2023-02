Iffet llevaba su relación con Cemil de forma discreta para no provocar la ira de su padre en La venganza de Iffet. Mientras ella soñaba con casarse y formar una familia, Cemil solo ambicionaba en conseguir más dinero para vivir la vida de lujos que creía que siempre había merecido. Cuando por fin se decidió a desposarse con con la joven, Iffet convenció a su padre para que le dejase trabajar y así poder ahorrar para el futuro enlace.

Pero, los planes de la pareja se vieron truncados en la boda de sus mejores amigos. Cemil, borracho y más violento que nunca, se aprovechó de su fuerza y abusó de Iffet. Minutos después, el taxista se arrepintió de su comportamiento y le suplicó perdón a su novia.

Para demostrarle que ella es lo más importante de su vida, se plantó en la puerta de su casa y prendió fuego a su taxi: «Quemaré la ciudad entera si no me perdonas. ¿Quieres casarte conmigo?» A pesar de la violación, Iffet sentía que seguía enamorada de Cemil y aceptó, pues, además, acababa de enterarse de que estaba embarazada y no quería que su bebé creciera sin padre.

Con el paso del tiempo, Iffet empezó a trabajar como asistenta en la mansión de Ali Ihsan, un empresario textil que vive con su hermana Dilek y su hermano Erhan, un alcohólico que adora meterse en líos que luego su familia debe solucionar. Un día, Erhan intentó abusar de Emine, otra de las empleadas, y su compañera Iffet le ayudó golpeando al hombre con un jarrón. En lugar de seguir los consejos de Dilek y despedirla, Ali le agradeció a Iffet su reacción y puso a Erhan de patitas en la calle, obligándole a internarse en un centro de rehabilitación.

Betül trató de suicidarse al creer que perdería a Cemil

Por otro lado, Betül, llevaba toda la vida enamorada de Cemil y cuando se enteró de que Iffet, su mejor amiga, iba a casarse con él, intentó suicidarse cortándose las venas. Sus padres, en un intento desesperado por salvarla, hicieron un trato con Cemil: saldarían todas sus deudas y repondrían su taxi si aceptaba casarse con Betül: «Tendrás la vida de lujo que siempre soñaste. Podrás disfrutar de todo nuestro patrimonio». El joven, sin escrúpulos, aceptó y le pidió a Iffet que abortase. Esta se negó, rotundamente.

Con el paso de las semanas, en el barrio, los cuchicheos sobre el embarazo de Iffet llegaron hasta Ahmet, que sacó a su hija de casa propinándole una brutal paliza delante de todo el mundo. Por suerte, el jefe de esta, Ali Ihsan, apareció de repente rescatándola de una muerte segura. «¡Que se enteren todos de que yo ya no tengo una hija llamada Iffet», gritó Ahmet mientras el empresario trasladó a la muchacha a un hospital.

Allí, la joven se quedó destrozada al descubrir que, debido a los golpes, había perdido a su bebé. Por su parte, Cemil, que había sido testigo de todo lo ocurrido a través de la ventana, decidió pasar página celebrando su fiesta de compromiso con Betül, mientras en el hospital, Iffet se refugió en los brazos de sus mejores amigos, los recién casados Üstün y Feyyaz. Días más tarde, Ahmet sufrió un infarto, víctima de las últimas situaciones vividas, mientas que Ali tomó la decisión de romper con su novia.