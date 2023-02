El regreso de Iffet al barrio tras el infarto de su padre en el capítulo 9 de La venganza de Iffet le ha traído más desasosiego que alegrías. La joven descubre, estupefacta, que Cemil se ha comprometido con Betül, la que fuera su mejor amiga de la infancia. Desolada, no sabe como gestionar la noticia y, mucho menos, que hacer con el odio y el rencor que comienza a invadirla.

No obstante, todo empeora cuando, con el paso de los días, Iffet no deja de cruzarse con la pareja por las calles aledañas a su casa. Betül, cada vez que la ve, no duda en acercarse aún más a Cemil y demostrarle lo, aparentemente, felices que son estando juntos. «Si sigo aquí por más tiempo, voy a terminar volviéndome loca. No puedo ver a ese par disfrutar de su nueva vida, mientras yo he sufrido tanto y hasta he llegado a perder a mi bebé», comenta Iffet a Nimet.

Iffet quiere vengarse de aquellos que le hicieron daño

Finalmente, Iffet toma la decisión de abandonar el barrio donde nació y creció. Si no le queda otro remedio aceptará regresar a la mansión del señor Ali Ishan. Si algo tiene claro es que piensa esforzarse para convertirse en una mejor versión de sí misma, más poderosa, que le permita vengarse de aquellos que destrozaron su inocencia.

Por otro lado, Erhan y Gulin se dejan llevar por lo que sienten y terminan pasando una noche juntos. La agradable velada termina con los primeros rayos del sol. El despertar no acaba siendo igual de plácido para uno y para otra, lo que amenaza con destruir esta incipiente relación.