Pecado original (Yasak Elma), la nueva novela turca que el público español estaba esperando, ya tiene fecha de estreno. La ficción, que cuenta en su reparto con actrices como Eda Ece o Sevval Sam, comienza su andadura en Antena 3 este domingo a las 22.00h, antes de dar su salto a las tarde del canal y ocupar el lugar que ostenta Tierra Amarga (Bir zamanlar çukurova), que ya ha entrado en sus capítulos finales. Después, se emitirá un nuevo episodio de Secretos de familia.

🟠 Este domingo a las 22:00 horas, estreno de #PecadoOriginal, la nueva superproducción turca que llega a @antena3com



Y después, nuevo capítulo de #SecretosDeFamilia

Con Pecado original, Atresmedia ha decidido apostar por otra ficción con unos números de vértigo. La telenovela ha batido récords de audiencia en Turquía, lo que justifica su venta a más de 70 países, siendo vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo. A día de hoy, la serie cuenta con un total de 6 temporadas y 164 capítulos.

Esta exitosa producción nos presenta una historia centrada en dos hermanas que tienen una visión muy distinta sobre el amor. Mientras que Zeynep quiere encontrar al hombre de su vida, Yildiz desea ser rica y, para ello, busca emparejarse con alguien que tenga un gran poder económico. No sabe que sus anhelos puede ser la fuente de todas sus tragedias.

Así comienza 'Pecado original'

Ender es un mujer altiva, acostumbrada a los lujos, y casada con Halit Argun. Desde fuera, parece que tuviera una vida de ensueño, pero nada más lejos de la realidad, pues su matrimonio, con el paso del tiempo, se ha convertido en un auténtico infierno.

Halit es un tirano que no permite a su esposa tener ningún tipo de control sobre su fortuna y las decisiones que se toman dentro de la casa. Además, Erden tiene que convivir con los constantes desplantes y las vejaciones de Zehra, su hijastra, quien nunca ha mostrado la más mínima simpatía hacia ella. La situación empeora cuando Erden se enamora de otro hombre y su amante la presiona para que deje a su esposo cuando antes.

Es entonces cuando la mujer idea un plan. Decide contratar a una joven de nombre Yildiz como la nueva sirvienta de su casa, con la idea de que esta seduzca a su marido, se convierta en su amante y reúna pruebas para dejarle como adúltero ante la corte. «Solo así podré divorciarme de Halit sin perder lo que me pertenece», comenta Erden a Yildiz cuando esta acepta el trabajo que le ofrece.