El terremoto que ha asolado a Turquía y Siria ha dejado por el camino decenas de miles de fallecidos, siendo uno de los sucesos más trágicos de la historia de los últimos años. Entre todos los desaparecidos, también se ha conocido la noticia de que lamentablemente un rostro conocido de las series turcas, la actriz Emel Atici, que formó parte del elenco de Tierra amarga -serie que está a punto de llegar a su fin en Antena 3- ha perdido la vida en ese dramático incidente. Su cuerpo se halló bajo los escombros de su vivienda en Adana, una de las zonas más devastadas de Turquía, junto al de su hija, Hande Püryan Aici.

Fue la productora de la serie, Tims&B la que anunció la triste noticia a través de las redes sociales, trasladándo su pésame a los familiares. "Que Alá tenga misericordia de Emel Atıcı, la preciosa actriz de nuestra serie de televisión 'Érase una vez Çukurova', y su querida hija, y expresamos nuestras condolencias a sus familias y amigos...", escribían en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la Universidad Beykoz, donde estudió Püryan, la hija de la actriz, también se unió a las condolencias publicando una foto de la chica en su cuenta de Instagram: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Hande Püryan Atici, graduada en el programa de Gestión de Aviación Civil 2014-2015 de nuestra universidad, y su madre Emel Atıcı en el terremoto. Como familia de la Universidad Beykoz, quisiéramos desear misericordia a nuestra graduada Püryan y su preciosa madre, y nuestras condolencias a su familia y amigos".

Condolencias de los compañeros de Emel Atici en Tierra amarga

Muchos compañeros de Emel Atici se apresuraron a mostrar su pesar por el suceso a través también de las redes sociales. Es el caso de la protagonista Hilal Altınbilek que escribió: "Estoy tan triste… Para todos, por todo… nuestras condolencias para ti".

También la actriz Sibel Taşçıoğlu, que interpreta a Sermin Yaman, de cuyo personaje era muy amiga la mujer que encarnaba Emel Atici, ha tenido unas emotivas palabras para despedirse de ella: "Nuestra querida amiga Emel, que Dios tenga misericordia de ti. Que descanses en el cielo".

El papel que interpretó Emel Atici en la última temporada de la serie era el de una de las mujeres más ricas de Çukurova. Compartía confidencias, cuchicheos y tardes en el salón social de la ciudad con su amiga Sermin, y estuvo presente en los momentos de tensión de la alta sociedad de Çukurova y también la vimos en fiestas, como el primer baile entre Züleyha y Mehmet en público. Era la que se hacía eco de todos los escándalos.