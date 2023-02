Ender se dirige al hotel, creyendo que su marido se encontrará en una de las habitaciones con Yildiz, tal y como lo había planeado con la empleado en el capítulo del martes de Pecado Original. Sin embargo, su sorpresa es mayúscula cuando ve que en el cuarto está su esposo, junto con otro hombre, trajeado, con un corbata impoluta y un maletín lleno de papeles que parecen importantes.

Ender no entiende que es lo que está pasando en Pecado Original, pero Halit no tarda muchos minutos en explicárselo. Resulta que Yildiz ha traicionado a su jefa y ha puesto sobre aviso al marido de esta. «Esa muchacha me dijo que le habías pagado para que me sedujera, conseguir unas fotos nuestras comprometidas y así poder demandarme ante la corte por adulterio», le explica el empresario.

Halit le dice a Ender que sabe que tiene un amante

Aunque Ender trata de defenderse y asegura que todo es mentira, Halit no le cree ni una sola palabra. Acto seguido, señala los papeles que el hombre que esta a su lado sostiene en la mando. Es, nada más y nada menos, que una demanda de divorcio. «Querías separarte de mí, pues lo has conseguido. Eso sí, no verás ni una lira de mi fortuna», sentencia Halit.

Además, el hombre le hace entrega de unas fotos en las que aparece ella y Sinan, su amante. Se descubre así que Halit llevaba tiempo espiando a su esposa y sabía, perfectamente, que esta le engañaba con otro hombre: «Has caído en tu propia trampa y, ni siquiera, te has dado cuenta». A Ender no le queda otro remedio que firmar los papeles del divorcio.