Fikret y el fiscal le cuentan a Lütfiye que los hombres que atraparon al tipo que intentaba sabotear su coche en el capítulo del miércoles de Tierra Amarga son sus guardaespaldas. «Cuando me cerramos el restaurante a Çolak, supusimos que intentaría algo en tu contra y veo que no nos hemos equivocado», le dice Fikret a su tía. «No quisimos revelarte que íbamos a ponerte protección para que no te asustaste», añade el chico.

Por otro lado en Tierra Amarga, el saboteador ratifica ante las autoridades que fue el señor Çolak quien le pagó para provocar un accidente y acabar así con la alcaldesa. Varios agentes se personan en casa del empresario y, aunque sus secuaces tratan de evitar que entren, terminan esposando y deteniendo a su jefe. «Queda arrestado por intento de asesinato», dicen los guardias. Por supuesto, Çolak defiende su inocencia e intenta zafarse de las garras de los oficiales, quienes, le fuerzan a entrar en el coche patrulla.

Los medios de comunicación ensalzan a Züleyha

La mañana de después, los periódicos de Çukurova se hacen eco de la detención de Çolak, así como de la noble decisión de Züleyha de donar toda la fortuna que ha heredado de Hakan a sus vecinos. Algunos de ellos ensalzan la figura de la mujer, quien se ha ganado el respeto de sus amigos y el resto de habitantes de la ciudad gracias a su gran corazón.

Es más, Züleyha, quien camina en ese momento por algunas calles de la zona, recibe el aplauso y la felicitación de sus vecinos, quienes no dudan en agradecerle todo lo que está haciendo por la ciudad. «Es usted el orgullo de Çukurova», sentencian. Mientras tanto, Abülkadir y Betül siguen con su viaje hasta la frontera, por donde pretenden huir del país.